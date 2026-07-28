핵추진잠수함 특별법에 “핵무기 개발·보유 안 한다” 원칙 담긴다

정부가 핵추진 잠수함(핵잠) 도입하기 위해 준비 중인 특별법안에 ‘핵무기 개발·제조·보유를 목적으로 하지 않는다’는 원칙을 담기로 했다.

28일 취재를 종합하면 국방부 핵추진잠수함획득추진팀은 핵추진잠수함의 획득ㆍ운영 및 안전관리 등에 관한 특별법(가칭) 입법예고를 준비 중이다.

국방부는 특별법에 핵잠 사업의 기본원칙을 5가지로 규정했다. 이중 첫 번째 원칙에 ‘핵무기의 개발·제조·보유 또는 사용을 목적으로 하지 않으며, 핵물질 전용 또는 비확산 체계의 신뢰성을 저해하는 행위를 하지 않는다’는 내용이 명시될 것으로 보인다. 핵무기를 개발하지 않겠다는 원칙을 국내법에 담은 첫 사례다.

국제사회의 핵무기 개발 우려를 불식하기 위해 정부의 핵 비확산 의지를 법적으로 명문화한 것으로 풀이된다. 정부는 올해 5월 핵잠 기본계획을 발표하며 핵무기를 개발하거나 보유하지 않겠다는 핵 비확산 원칙을 밝혔다.

특별법에 담긴 기본원칙에는 핵확산금지조약(NPT) 준수, 국제원자력기구(IAEA) 등 국제기구의 확인 절차 협조, 방사성 물질로부터 국민안전 및 환경 보호, 핵잠 원자력의 안전기준 설정에 관한 내용도 포함됐다.

이밖에 10년마다 핵잠 기본계획을 수립·시행하고, 방사성 폐기물 관리 및 방사능 재난 예방·대응 계획 등을 포함한 안전관리기본계획도 10년마다 수립하도록 했다.

핵잠 사업은 대형 무기체계 획득사업 착수 전 거쳐야 하는 사업타당성 조사 대상에서 제외할 수 있는 조항도 특별법에 포함됐다. 연구개발·시험평가 기간을 단축하거나 방위사업계약에서 원가 산정 규정을 달리 적용하는 특례 포항도 특별법에 담겼다.

정부는 농축도 20％ 미만 저농축우라늄을 원료로 사용하는 한국형 핵잠 도입 사업을 추진하고 있다. 2030년대 중반 선도함을 진수한 뒤 2030년대 후반 전력화를 목표로 하고 있다.