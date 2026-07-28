트럼프 “이란과 협상 중···불발 땐 강력한 군사행동”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 핵 협상을 진행 중이라며 합의 가능성을 언급했다. 다만 협상이 결렬될 경우 다시 강도 높은 군사행동에 나설 것이라고 경고했다.

트럼프 대통령은 27일(현지시간) 미시간주 방문을 위해 에어포스원에 탑승한 뒤 기자들과 만나 “이란이 만나기를 원했고 우리는 만나고 있다”며 “어떻게 될지 지켜보자”고 말했다. 그는 “이란은 대리인을 통해서도, 직접적으로도 회담을 요청했고 현재 협상이 진행 중”이라며 “합의에 이를 가능성이 있다. 좋은 일이 일어날 수 있다”고 밝혔다.

이어 “상당히 좋은 가능성이 있다고 생각한다”며 “실제로 그렇게 된다면 좋은 일이고, 그렇지 않더라도 우리는 이틀 전까지 하던 일을 다시 하면 된다”고 말했다. 이는 지난 24일까지 이어졌던 대이란 공습을 재개할 수 있음을 시사한 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 “이란이 미국과 대화하려는 유일한 이유는 우리가 그들을 매우 강력하게 타격했기 때문”이라며 “시간은 충분하다”고도 말했다.

이날 미시간주 연설에서도 그는 “현재 이란과 매우 우호적인 협상이 진행되고 있다”면서도 “협상이 실패하면 우리는 그들을 철저히 제압할 것”이라고 강조했다.

또 버락 오바마 전 대통령이 이란 핵합의(JCPOA) 당시 17억달러를 제공했다는 기존 주장을 되풀이하며 “이란을 매수할 수는 없다. 우리는 그들을 이겨야 한다”고 말했다. 이어 “우리는 이란을 상대로 크게 이기고 있으며, 그들이 결코 핵무기를 보유하지 못하도록 막고 있다”고 주장했다.

아울러 “우리는 이란을 상대로 크게 이기고 있으며, 그들이 결코 핵무기를 보유하지 못하도록 확실히 막고 있다”고 주장했다.

트럼프 대통령은 앞서 공개된 악시오스 인터뷰에서도 “이란과 매우 심도 있는 협상을 진행 중”이라며 “협상이 성과를 내지 못하면 매우 강력한 군사행동으로 돌아갈 것”이라고 밝혔다.

미국은 이란의 호르무즈 해협 상선 공격과 중동 미군 기지 공격에 대응해 13일 연속 대이란 공습을 벌이다 지난 24일 이를 중단했다. 현재 미국과 이란은 호르무즈 해협 항행 정상화와 핵 협상 재개를 놓고 중재국을 통해 협상을 이어가고 있다.

트럼프 대통령은 우크라이나 전쟁과 이란전으로 미국의 탄약 비축량이 부족해졌다는 지적에 대해서는 “우리는 다양한 종류의 탄약을 충분히 보유하고 있다”고 반박했다. 다만 “조 바이든 전 대통령이 우크라이나에 많은 양을 지원했기 때문에 현재 재고를 보충하고 있다”며 “방산업체들이 여러 공장을 가동하고 있고, 특히 첨단 무기는 더 많이 확보하고 싶다”고 말했다.

또 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와의 회담을 하루 앞두고 이란 문제를 둘러싼 양국 간 이견 여부를 묻자 “약간의 차이는 있지만 전반적으로 매우 비슷한 입장”이라고 답했다.

러시아가 이란에 걸프 지역 미군 기지 위성사진을 제공했다는 의혹에 대해서는 “곧 알게 될 것이다”라며 “블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 물어보겠다”고 말했다.