트럼프 “이란 협상, 빨리 되거나 아예 안 되거나”…군사행동 재경고

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 핵 협상이 실패할 경우 다시 강도 높은 군사행동에 나설 것이라고 다시 밝혔다. 현재 협상이 진행 중이지만 외교적 해법을 기다릴 시간은 많지 않다고도 했다.

트럼프 대통령은 27일(현지시간) 미 온라인매체 악시오스와의 인터뷰에서 “우리는 이란과 매우 심도 있는 협상을 진행하고 있다”며 “협상이 성과를 내지 못하면 매우 강력한 군사행동으로 돌아갈 것”이라고 말했다.

그는 외교적 해결을 위해 얼마나 더 기다릴 것이냐는 질문에는 “시간이 많지 않다”며 “빨리 진행되거나, 아예 안 되거나 둘 중 하나”라고 답했다.

트럼프 대통령은 지난 24일 대이란 공습 중단을 지시한 배경에 대해서도 설명했다. 그는 “이란과 협상하는 모든 사람들이 ‘공격하지 말아 달라’고 요청했다”며 중재국들의 요청을 받아들여 공습을 멈췄다고 말했다. 그러면서 “얻을 것도 없고 잃을 것도 없다고 생각했다”고 덧붙였다.

또 공습 중단 이후 국제 유가는 하락하고 미국 증시는 상승했다며 군사행동 중단이 시장 안정에도 긍정적인 영향을 미쳤다고 평가했다.

트럼프 대통령은 오는 28일 예정된 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와의 회담과 관련해서는 “내가 대통령이 아니었다면 이란은 지금쯤 핵무기를 보유했고 이스라엘은 파괴됐을 것이라는 점을 비비(네타냐후 총리)에게 말할 것”이라고 밝혔다.

미국은 이란의 호르무즈 해협 상선 공격과 중동 미군 기지 공격에 대응해 13일 연속 대이란 공습을 벌이다 지난 24일부터 이를 중단했다. 현재 미국과 이란은 호르무즈 해협 항행 정상화와 핵 협상 재개를 놓고 오만 등 중재국을 통해 협상을 이어가고 있다.