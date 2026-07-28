스페이스X·테슬라 하락에 재산 반토막…머스크 “난 전(前) ‘조만장자’”

스페이스X와 테슬라 주가가 동반 약세를 보이면서 일론 머스크의 자산도 한 달여 만에 절반 수준으로 줄었다.

27일(현지시간) 포브스에 따르면 이날 오전 기준 머스크의 자산은 6천957억달러(약 1천19조원)로 집계됐다. 스페이스X 상장 이후 주가가 급등하며 지난달 16일 기록한 1조4천500억달러의 절반에도 못 미치는 규모다. 머스크의 자산이 7천억달러 아래로 내려간 것은 지난해 12월 이후 약 7개월 만이다.

한때 인류 최초로 자산 1조달러를 넘어선 머스크는 최근 엑스(X)에 자신을 “‘전직’ 조만장자”라고 표현하기도 했다.

자산 감소에는 스페이스X 주가 하락이 가장 큰 영향을 미쳤다. 마켓워치에 따르면 스페이스X 주가는 이날 장중 전 거래일보다 4% 내린 108.66달러까지 떨어지며 사상 최저치를 기록했다. 공모가 135달러보다 약 20%, 지난달 고점인 225.64달러보다는 52% 낮은 수준이다.

지난 24일 진행된 스타십 13차 시험비행에서 부스터가 엔진 재점화에 어려움을 겪은 뒤 해상에 추락한 점이 투자심리를 위축시켰다. 내달 4일로 예정된 상장 후 첫 실적 발표와 6일 내부자 보호예수 해제도 주가 변동성을 키우는 요인으로 거론된다.

스페이스X가 화성 식민지와 우주 데이터센터 등 대규모 사업 구상을 제시하고 있지만, 현재 안정적인 수익을 내는 사업은 위성통신 서비스 스타링크에 집중돼 있다는 점도 우려 대상이다.

테슬라 역시 실적 발표 이후 주가가 급락했다. 테슬라는 지난 23일 2분기 실적을 공개한 뒤 주가가 15% 하락했으며, 이날 오전에는 307.92달러까지 내려갔다. 연초 대비 하락률은 30%로, 최근 1년간의 상승분을 대부분 반납했다.

테슬라의 2분기 차량 판매량은 증가했지만 가격 인하와 영업비용 확대 등의 영향으로 순이익은 전년 동기보다 5% 감소한 11억1천400만달러에 그쳤다. 도이치뱅크는 이날 테슬라 목표주가를 기존 465달러에서 420달러로 낮췄다.