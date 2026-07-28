트럼프, 미시간서 “관세가 일자리 지켰다”…중간선거 표심 공략

도널드 트럼프 미국 대통령이 27일(현지시간) 미국 자동차 산업의 중심지인 미시간주를 찾아 관세 정책과 규제 완화 성과를 앞세우며 제조업 부흥을 강조했다. 오는 11월 중간선거를 앞두고 핵심 경합주인 미시간 유권자들에게 경제 성과를 부각하려는 행보로 풀이된다.

트럼프 대통령은 이날 미시간주 밀포드에 있는 제너럴모터스(GM) 시험장에서 연설했다. 이곳은 GM이 세계 최초로 건설한 자동차 성능시험장으로, 대통령 전용차인 ‘더 비스트’도 이곳에서 설계·제작·시험됐다고 소개했다.

트럼프 대통령은 “미 자동차 산업 역사상 가장 상징적인 장소를 방문한 첫 현직 대통령”이라며 “우리의 관세 정책이 미국 자동차 산업을 되살리고 있다”고 말했다.

그는 해외 기업들이 미국의 일자리와 공장을 빼앗아 갔다며 “이제는 모든 것이 바뀌고 있다. 내가 역사적인 관세를 부과했기 때문”이라고 주장했다. 이어 “외국산 자동차에는 25%의 관세가 부과되고 있다”며 “나는 미시간 자동차 노동자들을 위해 싸우고 미국을 최우선에 두는 대통령”이라고 강조했다.

또 “메르세데스-벤츠와 BMW, 폭스바겐은 큰 타격을 받고 있고 미국에는 중국산 자동차가 한 대도 없다”며 “도요타와 현대자동차를 비롯한 기업들도 생산을 미국으로 이전하고 있다”고 말했다.

트럼프 대통령은 조 바이든 전 행정부의 배출가스 규제를 완화한 점도 성과로 내세웠다. 그는 “규제 완화로 미국 가정이 승용차와 스포츠유틸리티차(SUV), 트럭을 구매할 때 평균 3000달러 가까이 절약하게 될 것”이라고 주장했다.

이날 연설은 중간선거를 앞두고 제조업 중심 지역인 미시간에서 경제 성과를 부각하려는 정치적 행보로 해석된다. 미시간은 연방 상원의원 선거 최대 경합지 가운데 하나로, 선거 결과가 상원 다수당 향방을 좌우할 가능성이 크다.

트럼프 대통령은 연설 도중 공화당 후보들을 무대로 불러 소개하며 “힘든 선거가 될 것이지만 반드시 이겨야 한다”고 지지를 호소했다.

미시간은 위스콘신·펜실베이니아와 함께 이른바 ‘러스트 벨트’(쇠락한 북부 공업지대)를 이루는 핵심 제조업 지역이다. 트럼프 대통령은 지난 대선에서도 제조업 부흥과 관세 정책을 핵심 공약으로 내세워 이들 경합주에서 승리했다.