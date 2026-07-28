이란군 “미 해상봉쇄는 전쟁 확대···반드시 대응”

이란이 미국의 대이란 해상 봉쇄를 ‘전쟁 확대’로 규정하며 강경 대응을 경고했다. 미국은 공습은 중단했지만 해상 봉쇄는 계속 유지하며 이란을 압박하고 있다.

이란군 중앙사령부인 하탐 알아비야는 27일(현지시간) 성명을 내고 “미국이 지난 사흘간 이란 연안과 영해에서 이란 선박과 상선, 유조선을 위협했다”며 “이 같은 행위는 역내 전쟁을 확대하는 것으로 간주할 것”이라고 밝혔다고 아나돌루 통신이 보도했다.

이어 “이란 이슬람공화국 군은 전장에서 보여준 것처럼 어떠한 위협이나 적대 행위도 결코 좌시하지 않을 것이며 반드시 대응할 것”이라고 경고했다.

미군은 지난 23일까지 13일 연속 이란을 공습한 뒤 24일부터는 나흘째 공습을 중단하고 있다. 그러나 해상 봉쇄는 계속 유지하며 이란에 대한 압박을 이어가고 있다.

미 중부사령부(CENTCOM)는 이날 엑스를 통해 이란으로 향하거나 이란에서 출항한 상선 17척의 항로를 변경했다고 밝혔다.

또 봉쇄 조치에 불응한 선박 2척을 무력화했으며, 봉쇄 준수 여부를 확인하기 위해 다른 선박 2척에는 직접 승선해 검문을 실시했다고 설명했다.