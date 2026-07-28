현대차, PBV ‘ST1’ 교통약자 지원 프로젝트 시작…첫 무대는 서산시

현대차, 교통약자 이동 편의 ‘유니버설 솔루션’ 전개 충남 서산시에 임산부 특화차량 기증

현대자동차가 교통약자의 이동 편의 증진을 위한 신규 사회공헌 프로젝트 ‘현대 유니버설 솔루션’을 추진한다. 충남 서산시를 첫 사업 대상으로 선정하고 임산부 특화차량을 기증하며 사업을 시작했다.

현대차는 지난 27일 서산시청에서 이완섭 서산시장과 전현철 현대차 사업개발&지속가능경영실장 등 관계자들이 참석한 가운데 차량 기증식을 열었다. 이번 프로젝트는 임산부, 장애인, 고령자, 소외지역 주민 등 교통약자의 이동권을 보장하고 의료·복지 등 필수 서비스 접근성을 높이기 위해 기획됐다. 첫 대상지인 서산시는 인구 감소 흐름 속에서도 합계출산율이 전국 평균을 상회하는 지역적 특성을 고려해 선정됐다.

기증 차량은 현대차의 전동화 목적기반모빌리티(PBV) ‘ST1’을 기반으로 제작됐다. 전기차 특유의 저진동·저소음 환경에 저상형 차체와 자동 슬라이드 스텝을 적용해 승하차 편의성을 높였다. 실내에는 조수석을 제거한 유모차 보관 공간, 복부 압박을 줄인 전용 안전벨트, 360도 회전형 신생아 시트 등 임산부 맞춤형 사양을 탑재했다.

서산시는 관내 임신 16주 이상부터 출산 후 6개월 이내 임산부를 모집해오는 9월부터 성연면과 도심을 잇는 전용 노선에 차량을 투입한다. 이용자는 현대차그룹의 수요응답교통(DRT) ‘셔클’ 앱으로 차량을 호출해 이용할 수 있으며, 요금은 일반 시내버스와 동일하다. 현대차는 서산시를 시작으로 향후 지원 대상과 지역을 지속 확대할 방침이다.