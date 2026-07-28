예멘 정부 “후티, 이란처럼 바브엘만데브 해협 장악 시도”

예멘 정부가 친이란 무장세력인 후티 반군이 홍해의 전략적 요충지인 바브엘만데브 해협 장악을 시도하고 있다고 밝혔다.

AFP통신에 따르면 아프라 알주바 예멘 외무장관 지명자는 27일(현지시간) 사우디아라비아에서 기자들과 만나 “후티는 호르무즈 해협에서 이란이 취한 방식을 그대로 따라 하려 한다”며 “예멘 연안의 홍해 관문인 바브엘만데브 해협을 장악하려는 움직임을 갈수록 우려하고 있다”고 밝혔다.

그는 “후티가 역내에서 이란의 긴장 고조 행보에 보조를 맞추고 있다”며 “그들은 홍해를 통제할 수 있다고 생각하고 있다. 우리는 어떤 형태의 긴장 고조에도 대비하고 있다”고 말했다.

앞서 후티 반군은 지난 20일 수도 사나 공항의 공습 배후로 사우디를 지목하며 해상 봉쇄를 선언했고, 이후 사우디 선박과 석유 시설을 공격했다. 사우디도 예멘 서부 호데이다와 카마란섬을 공습하는 등 보복에 나서면서 충돌이 격화되고 있다.

예멘에서는 2015년 발생한 정부군과 후티 반군 간 내전에서 사우디가 주도하는 아랍 연합군이 정부군을 지원하면서 전쟁이 확대됐다. 이후 2022년 유엔 중재로 휴전이 성사됐지만 긴장은 완전히 해소되지 않았다.