중동 리스크 재점화 ‘기업 체감경기’ 악화…BSI 5개월 연속 ‘80’대

석유정제·화학 BSI 57.7로 금융위기 이후 최저 자금사정 BSI도 최저…반도체·수출만 버팀목

중동 지역의 지정학적 긴장이 다시 고조되면서 국내 주요 기업들의 체감경기가 급격히 냉각됐다. 반도체 등 일부 주력 업종의 선전에도 불구하고 에너지와 원자재 가격 상승 우려가 커지면서 기업 경기전망 지수는 5개월 연속 기준선을 하회했다.

28일 한국경제인협회(한경협)가 매출액 기준 600대 기업을 대상으로 기업경기실사지수(BSI)를 조사한 결과 2026년 8월 BSI 전망치는 89.9를 기록했다. 지난달 98.0 대비 8.1포인트 하락한 수치다. BSI 전망치는 지난 5월 87.5 이후 3개월 만에 다시 80대로 후퇴했다. 지난 3월 102.7을 기록한 이후 5개월 연속 부정적 전망이 우세한 상황이다. BSI가 100보다 높으면 전월 대비 경기를 긍정적으로 보는 기업이 많다는 뜻이고 100보다 작으면 부정적 전망을 의미한다.

업종별로는 제조업과 비제조업이 동시에 부진했다. 8월 제조업 BSI 전망치는 88.4로 지난달에 비해 7.2포인트 떨어졌다. 비제조업 BSI 전망치 역시 100.6에서 9.1포인트 하락해 91.5를 기록하며 부정 전망으로 전환됐다. 제조업과 비제조업이 한꺼번에 부정 전망을 보인 것은 3개월 만이다.

특히 석유정제 및 화학 업종의 타격이 가장 큰 것으로 나타났다. 석유정제 및 화학 BSI 전망치는 57.7에 그치며 글로벌 금융위기 여파가 거셌던 2009년 2월 54.5 이후 17년 6개월 만에 최저치를 나타냈다. 중동 분쟁이 재격화해 원재료와 에너지 비용 부담이 가중된 데다 에틸렌 등 주요 제품·원자재 가격 격차가 급격히 악화돼 수익성에 경고등이 켜지면서다. 제조업 세부 10개 업종 가운데 반도체가 포함된 전자 및 통신장비(118.8)와 여름 성수기 수혜를 받는 식음료 및 담배(105.6)만 긍정적 전망을 유지했다.

비제조업 7개 업종 중에서는 여름 휴가철 특수가 기대되는 여가·숙박 및 외식(116.7)을 제외한 나머지 6개 업종이 모두 기준선 아래에 머물렀다. 전기·가스·수도(73.7)와 건설(87.8) 등 경기 민감 업종의 부진이 눈에 띄었다.

부문별 전망을 보면 수출 BSI가 100.0을 기록해 3개월 연속 기준선에 걸치며 선방했다. 반면 고유가 충격과 불확실성 증대에 직접 노출된 자금사정 BSI는 87.8로 떨어졌다. 이는 2023년 1월 86.3 이후 3년 7개월 만에 가장 낮은 수준이다. 내수(90.8)와 채산성(93.5) 고용(95.0) 등도 여전히 기준치를 밑돌았다. 투자 BSI는 97.0으로 기준선 미달이지만 반도체 설비투자 기대에 힘입어 3년 11개월 만에 가장 높은 수치를 보였다. 한편 7월 BSI 실적치는 94.4를 기록해 2022년 2월 이후 4년 6개월 연속 부진 흐름을 이어갔다.

이상호 한경협 경제본부장은 “반도체 등 일부 주력 수출업종이 버팀목 역할을 하고 있으나 중동 정세 불안으로 전반적인 기업 심리가 크게 위축된 상황”이라고 평가했다. 이어 “대외 불확실성 영향 최소화를 위해 원자재와 물류비 부담 완화 조치가 시급하며 한계 상황에 놓인 정유 및 석유화학 산업의 사업 재편 지원을 차질 없이 추진해야 한다”고 말했다.