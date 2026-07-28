“60개국 추가관세, 미국 물가·금리 영향 없다”는 미 무역대표, 이번엔 ‘2차 관세’ 시사

제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표가 최근 60개 교역상대국을 대상으로 부과한 추가 관세가 미국의 물가를 자극하거나 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 결정에 영향을 미치지 않을 것이라고 주장했다. 또 주요 교역국의 과잉 생산능력에 대한 조사 결과를 조만간 발표하겠다며 추가 관세 가능성도 시사했다.

그리어 대표는 27일(현지시간) 폭스뉴스와의 인터뷰에서 새 관세가 이번 주 미국 연준의 통화정책 결정에 영향을 미칠 가능성을 묻는 질문에 “전혀 영향이 없을 것”이라고 답했다.

연준은 오는 28∼29일 연방공개시장위원회(FOMC)를 열고 29일 기준금리를 결정한다. 시장에서는 금리 동결 전망이 우세하지만, 최근 미국과 이란의 무력 충돌 여파로 국제 유가가 오르면서 물가 상승 압력이 커진 만큼 관세까지 더해질 경우 금리 인하가 어려워질 수 있다는 관측이 나온다.

그러나 그리어 대표는 이번 조치가 지난 24일 종료된 ‘전 세계 대상 10% 한시 관세’와 비교하면 관세율은 비슷하지만 적용 대상국이 줄어든 만큼 “지금까지와 다른 경제적 영향은 없을 것”이라고 말했다.

그는 또 USTR이 한국, 중국, 베트남, 멕시코, 유럽연합 등 16개 주요 교역상대국의 과잉 생산능력과 관련해 무역법 301조에 따른 조사를 진행 중이라며 “조만간 결과가 나올 것”이라고 밝혔다. 이에 따라 이들 국가를 상대로 한 추가 관세 조치가 뒤따를 가능성도 제기된다.

그리어 대표는 301조 관세에 대해 “국가별 불공정 무역 관행을 겨냥해 문제를 바로잡고 공정한 경쟁 환경을 만들기 위한 것”이라고 주장했다. 무역법 301조는 미국이 다른 나라의 불공정 무역 관행을 조사하고, 필요할 경우 관세·보복 조치를 취할 수 있도록 한다.

앞서 미국 정부는 지난 23일 ‘강제노동 금지 조치를 제대로 집행하지 않았다’는 이유로 60개 교역상대국에 대해 무역법 301조를 근거로 10% 또는 12.5%의 추가 관세를 부과했다. 한국에도 사실상 12.5%의 관세가 적용됐다. USTR에 따르면 이들 국가는 미국 전체 수입의 99.4%를 차지한다.