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본문 요약

강원 강릉시는 극심한 폭염으로부터 취약계층을 보호하기 위해 '우리 동네 1촌돌봄단'을 운영한다고 28일 밝혔다.

강릉시는 온열 질환 예방을 위해 가장 무더운 시간대 현장 방문 활동을 자제하도록 하는 등 '우리 동네 1촌돌봄단'의 안전관리에도 힘쓰고 있다.

이정순 강릉시 복지정책과장은 "폭염 속에서도 매일 현장을 누비는 '우리 동네 1촌돌봄단'의 활동이 취약계층의 건강을 지키는 든든한 버팀목이 될 것"이라며 "촘촘한 안전망을 통해 폭염 피해자가 발생하지 않도록 총력을 기울이겠다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“매일 문 두드리며 안부 확인”····강릉시, 폭염 취약계층 살핀다

입력 2026.07.28 10:03

수정 2026.07.28 10:22

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  • 최승현 기자

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21개 읍·면·동서 ‘돌봄단’ 운영

건강 상태·냉방기기 작동 점검

강릉시청 전경. 강릉시 제공

강릉시청 전경. 강릉시 제공

강원 강릉시는 극심한 폭염으로부터 취약계층을 보호하기 위해 ‘우리 동네 1촌돌봄단’을 운영한다고 28일 밝혔다.

‘우리 동네 1촌돌봄단’은 21개 읍·면·동의 폭염 취약계층 가정을 매일 방문해 건강 상태와 냉방기기 작동 여부 등을 점검하는 역할을 한다.

앞서 강릉시는 여름철 취약계층 폭염 대비 전수조사를 통해 집중 관리 대상자 명단을 구축했다.

‘우리 동네 1촌돌봄단’은 폭염 취약계층에 대한 방문 점검 결과를 매일 강릉시 복지정책과에 보고하게 된다.

온열 질환 예방은 물론 냉방 물품이 필요한 가구나 맞춤형 지원이 시급한 사각지대를 실시간으로 발굴해 선제적으로 지원하는 등 공백없는 보호 체계를 유지하기 위해서다.

강릉시는 온열 질환 예방을 위해 가장 무더운 시간대 현장 방문 활동을 자제하도록 하는 등 ‘우리 동네 1촌돌봄단’의 안전관리에도 힘쓰고 있다.

이정순 강릉시 복지정책과장은 “폭염 속에서도 매일 현장을 누비는 ‘우리 동네 1촌돌봄단’의 활동이 취약계층의 건강을 지키는 든든한 버팀목이 될 것”이라며 “촘촘한 안전망을 통해 폭염 피해자가 발생하지 않도록 총력을 기울이겠다”고 말했다.

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