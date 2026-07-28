운동하고 물 ‘벌컥’ 이제 그만···폭염 속 ‘무심코 하는 행동’ 건강 해친다

연일 폭염이 이어지면서 온열질환 예방을 위한 생활수칙에 관심이 높아지고 있다. 물을 자주 마시고 한낮 야외활동을 피하는 것은 기본이지만, 전문가들은 일상 속 무심코 하는 행동이 오히려 온열질환 위험을 높일 수 있다고 경고한다. 작은 생활습관 하나가 건강을 좌우하는 만큼 보다 구체적인 폭염 대응 요령을 알아둘 필요가 있다.

선풍기만 믿지 마세요

더위를 참기 위해 에어컨 대신 선풍기만 사용하는 사람이 적지 않다. 하지만 실내 온도가 지나치게 높은 상황에서는 선풍기만으로 체온을 낮추는 데 한계가 있다. 세계보건기구(WHO)는 고온 환경에서는 선풍기가 뜨거운 공기를 순환시키는 수준에 그칠 수 있다고 설명한다. 특히 고령자나 만성질환자는 탈수와 열 스트레스에 취약한 만큼 적절한 냉방기기를 함께 사용해 실내 온도를 낮추는 것이 중요하다.

운동 뒤 ‘벌컥’ 금지

여름철에는 갈증을 느끼기 전에 수분을 보충하는 습관이 필요하다. 땀을 많이 흘린 뒤 한꺼번에 많은 양의 물을 들이켜기보다 조금씩 여러 차례 나누어 마시는 것이 체내 흡수와 수분 유지에 도움이 된다. 장시간 야외에서 작업하거나 운동했다면 물뿐 아니라 전해질도 함께 보충해야 탈수와 전해질 불균형을 예방할 수 있다.

열대야도 온열질환의 시작

폭염은 낮에만 조심하면 된다고 생각하기 쉽지만, 밤 시간 관리도 중요하다. 열대야가 이어지면 수면 중에도 땀으로 수분이 지속적으로 빠져나가 탈수가 발생할 수 있고, 숙면을 취하지 못하면 다음 날 체온 조절 능력도 떨어질 수 있다. 잠들기 전 적당량의 물을 마시고, 냉방기기를 활용해 실내 온도를 쾌적하게 유지하는 것이 폭염을 견디는 데 도움이 된다.

복용 중인 약이 있다면 더 주의해야

평소 복용하는 약도 폭염 속에서는 영향을 미칠 수 있다. 일부 이뇨제와 혈압약, 심부전 치료제, 항히스타민제, 정신건강의학과 약물 등은 탈수를 유발하거나 땀 배출을 감소시켜 체온 조절을 어렵게 만들 수 있다. 고령자와 만성질환자는 폭염 기간 평소보다 수분 섭취에 더욱 신경 쓰고, 몸 상태에 변화가 생기면 임의로 약을 중단하기보다 의료진과 상담하도록 한다.

차 안에 보조배터리 방치는 위험

폭염 속 차량 내부 온도는 불과 수십 분 만에 60도 안팎까지 치솟을 수 있다. 이처럼 밀폐된 차량에 보조배터리와 휴대전화, 라이터, 탄산음료 캔 등을 장시간 방치하면 제품이 변형되거나 폭발·화재 위험이 커질 수 있다. 어린이나 노약자, 반려동물을 차량 안에 홀로 두는 행위는 생명을 위협할 수 있어 절대 해서는 안 된다.

소변 색이 보내는 탈수 신호

탈수 여부는 소변 색만으로도 어느 정도 확인할 수 있다. 소변이 맑은 연노란색이 아니라 짙은 노란색이나 황갈색으로 변했다면 체내 수분이 부족하다는 신호일 가능성이 있다. 특히 고령자는 갈증을 잘 느끼지 못하는 경우가 많아 목이 마르지 않더라도 규칙적으로 물을 마시는 습관을 들이는 것이 중요하다.

질병관리청은 어지럼증과 두통, 메스꺼움, 근육경련, 심한 피로감 등이 나타나면 온열질환 초기 증상일 수 있다고 설명한다. 이 같은 증상이 발생하면 즉시 시원한 장소로 이동해 몸을 식히고 수분을 보충해야 한다. 의식이 흐려지거나 증상이 호전되지 않는다면 지체하지 말고 119에 신고하거나 의료기관을 찾아 적절한 치료를 받아야 한다.