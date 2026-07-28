방금 빨았는데도 땀 냄새? 여름철 운동복 오래 입는 세탁법

여름철 운동을 마치고 벗어둔 운동복은 땀으로 흠뻑 젖어 있기 마련이다. 세탁기를 돌렸는데도 다음 운동에서 땀을 흘리기 시작하면 퀴퀴한 냄새가 다시 올라오는 경험을 한 사람도 적지 않다.

이는 세탁을 제대로 하지 않아서라기보다 운동복 소재의 특성 때문인 경우가 많다. 어떻게 하면 운동복의 땀 냄새를 없애고 기능성 소재를 오래 유지할 수 있을까.

운동복에 많이 쓰이는 폴리에스터와 스판덱스 같은 기능성 섬유는 땀을 빠르게 배출하는 장점이 있지만, 피부의 피지와 땀 성분이 섬유 사이에 남기 쉽다. 여기에 피부의 세균이 땀 속 유기물을 분해하면서 특유의 시큼한 냄새를 만든다. 일반 세탁으로도 세균과 잔여물이 완전히 제거되지 않으면, 옷은 깨끗해 보여도 다음 운동에서 체온이 올라가면서 냄새가 다시 살아날 수 있다.

운동이 끝났다면 세탁 바구니에 바로 넣지 말 것

가장 중요한 것은 젖은 운동복을 뭉쳐 두지 않는 것이다. 운동이 끝난 뒤 땀에 젖은 상태로 세탁 바구니에 며칠씩 방치하면 세균이 증식하면서 냄새가 섬유 깊숙이 배게 된다. 당장 세탁할 수 없다면 옷걸이에 펼쳐 말려 수분을 먼저 없애는 것이 좋다.

운동복은 한 번 입으면 바로 세탁한다

청바지나 겉옷과 달리 운동복은 한 번 착용했다면 바로 세탁하는 것이 원칙이다. 땀과 피지가 남은 상태에서 여러 번 입으면 냄새뿐 아니라 피부 트러블의 원인이 될 수도 있다.

뒤집어서 세탁한다

운동복은 안쪽이 피부와 직접 닿는다. 땀과 피지가 묻는 부분도 대부분 안감이기 때문에 뒤집어서 세탁하면 세제가 오염 부위에 더 잘 닿아 세척 효과가 높아진다.

찬물 세탁이 오히려 좋다

뜨거운 물이 더 깨끗할 것 같지만 기능성 운동복에는 찬물 세탁이 권장된다. 고온은 신축성을 담당하는 스판덱스와 탄성 섬유를 손상시키고 흡습·속건 기능을 떨어뜨릴 수 있다. 세탁 라벨에 별도 표시가 없다면 찬물이나 미지근한 물로 세탁하는 것이 안전하다.

섬유유연제는 사용하지 않는 것이 좋다

운동복 세탁에서 가장 많이 하는 실수 중 하나가 섬유유연제 사용이다. 섬유유연제는 섬유 표면에 얇은 막을 만들어 부드럽게 하지만, 기능성 섬유에서는 이 막이 땀 배출을 방해하고 냄새를 가두는 역할을 할 수 있다. 결과적으로 운동복의 통기성과 흡습 기능도 떨어질 수 있다.

건조기는 가능한 피한다

운동복은 높은 열에 오래 노출되면 탄성이 줄어들고 기능성 섬유가 손상될 수 있다. 전문가들은 통풍이 잘되는 그늘에서 자연 건조하는 방법을 추천한다. 직사광선보다 그늘에서 말리면 색 바램도 줄일 수 있다.

운동복만 따로 세탁하면 더 효과적

운동복을 수건이나 청바지처럼 두꺼운 옷과 함께 세탁하면 마찰이 커져 기능성 섬유가 손상될 수 있다. 가능하면 운동복끼리 소량으로 세탁하고, 스포츠 브라나 압박 의류처럼 신축성이 큰 제품은 세탁망을 사용하는 것이 좋다.

세탁만큼 중요한 것은 운동 후 관리다. 운동을 마친 뒤 젖은 운동복은 가방 안에 오래 두지 않는다. 당장 세탁하기 어렵다면 세탁 전까지는 옷걸이에 걸어 충분히 말린다. 세제를 너무 많이 넣는 것도 피한다. 세제가 남으면 오히려 냄새를 붙잡는 원인이 될 수 있다. 이미 냄새가 심하게 밴 운동복은 땀이 많은 겨드랑이, 목 부분을 먼저 전처리한 뒤 세탁하면 효과가 좋다.