‘쓰레기 흉물’ 대전 도심 자투리땅, 정원으로 새단장

무단 투기 등 몸살 앓던 노후공간 14곳 시민들이 주제 선정·설계·조성에 참여

대전 도심에 버려져 있던 자투리땅들이 주민들이 직접 설계하고 가꾸는 작은 정원으로 변신했다.

대전시는 도심 속에 방치된 유휴지와 노후공간 14곳에 ‘행복정원’을 조성했다고 28일 밝혔다.

행복정원이 조성된 곳은 유휴공간으로 평소 쓰레기 무단 투기 등으로 몸살을 앓던 곳들이다.

시는 도시 미관을 개선하고 주민 참여로 녹지 공간을 확대하기 위해 버려진 공간 등을 활용해 정원 조성사업을 추진했다.

행복정원 조성에는 주제 선정부터 설계와 조성까지 모든 과정에 주민들이 직접 참여했다.

시는 정원 조성에 앞서 주민들에게 정원의 개념과 식재·관리 방법 등에 대한 기초교육을 제공하고, 주민들의 전문 작가의 도움을 받아 공간별 특성과 여건에 맞는 정원을 조성할 수 있도록 했다.

조성 이후에도 주민들이 자율적으로 정원을 관리할 수 있게 행정적 지원을 할 예정이다. 향후 유휴지를 추가 발굴해 주민 참여 기반의 정원 조성 사업을 확대해 나갈 계획이다.

시 관계자는 “기존 도심의 녹지공간이 휴식 중심의 공원이나 학습·관찰 중심의 수목원에 머물렀던 반면 행복정원은 시민들이 직접 만들어 가꾸는 참여형 정원문화 공간이라는 점에서 의미가 있다”며 “그동안 제대로 활용되지 못했던 공간이 주민들이 함께 쉬며 소통하는 생활 속 정원이자 공동체 활동 공간으로 자리잡길 기대한다”고 말했다.