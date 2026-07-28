[속보]코스피, 8% 폭락에 서킷브레이커…올 들어 8번째

28일 코스피 지수가 8% 폭락하면서 유가증권(코스피)시장에 서킷브레이커가 발동됐다. 서킷브레이커로 코스피 모든 매매가 20분간 중단됐다. 유가증권시장에 서킷브레이커가 발동된 건 올해 들어 8번째다.

한국거래소는 이날 오전 10시 13분 43초를 기해 유가증권시장에 서킷브레이커가 발동됐다고 공시했다.

서킷브레이커는 코스피가 전장 종가 대비 8% 이상 하락한 상태가 1분간 지속되면 향후 20분간 유가증권시장 매매거래를 중단하는 조치다. 해제 이후엔 10분간 호가를 접수해 단일가 처리한다.

서킷브레이커 발동 당시 코스피는 전장 대비 543.49포인트(8.04%) 내린 6212.26을 기록했다.

반도체주 ‘투 톱’의 폭락이 지수를 끌어내렸다. 삼성전자는 이날 전장 대비 9.25% 급락한 23만원에, SK하이닉스는 11.07% 폭락한 161만6000원을 기록했다.

전날 중국 최대 반도체업체 창신메모리의 상장 흥행으로 글로벌 반도체 경쟁이 심화할 것이란 우려가 확산돼 반도체주를 중심으로 투자심리가 위축된 것으로 풀이된다.