양봉 농가 피해 주범 ‘꿀벌응애’ 집중 방제···강원도 방제약품, 면역증강제 등 지원

약품 지원 등에 10억원 투입

강원도는 양봉 농가에 큰 피해를 주는 꿀벌응애 확산을 막기 위해 오는 9월 6일까지 6주간 여름철 집중 방제를 추진한다고 28일 밝혔다.

‘꿀벌응애’는 꿀벌에 기생해 체액을 빨아먹으며 꿀벌의 수명과 면역력을 떨어뜨리는 해충이다.

고온다습한 여름철에 번식이 급증하고 각종 질병을 유발해 꿀벌 폐사의 주요 원인이 된다.

강원도는 시·군, 양봉협회와 협력해 농가에 방제 요령을 안내하고 방제약품과 면역증강제 지원 등에 10억여 원을 투입할 계획이다.

또 내성이 있는 플루발리네이트와 아미트라즈 성분 약품 대신 지원한 천연 성분 방제약품을 적극적으로 사용하도록 안내할 방침이다.

강원도는 꿀벌응애 피해 예방을 위해 봄철과 여름철, 월동 전 등 연간 3회에 걸쳐 집중 방제 기간을 운영하고 있다.

박유진 강원도 동물방역과장은 “꿀벌응애는 여름철에 번식이 가장 활발한 만큼 이 시기에 철저히 방제하는 것이 중요하다”라며 “양봉 농가에서는 집중 방제 기간에 적절한 방제를 해 꿀벌 피해를 최소화해 달라”고 말했다.

한편 꿀벌은 전 세계 과일·채소 수분(수술의 꽃가루가 암술머리에 옮겨붙는 일)의 70% 이상을 담당한다.

전문가들은 꿀벌이 채밀 활동을 제대로 하지 못하게 되는 경우 지구 생태계 자체가 흔들릴 수 있다고 경고하고 있다.