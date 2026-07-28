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카카오, 스마트폰서 구동하는 경량 AI 4종 공개…“한국어 효율 30%” 높여

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본문 요약

카카오가 스마트폰과 개인용 컴퓨터 등에서 구동할 수 있는 경량 언어모델 'Kanana-2' 4종을 오픈소스로 공개했다.

향후 경량 AI 모델을 기반으로 스마트폰 등 다양한 기기에서 작동하는 한국어 AI 서비스 개발을 확대할 계획이다.

카카오 노병석 유니파이드 파운데이션 모델 성과리더는 "이번 오픈소스 공개 모델들이 더 많은 개발자와 기업의 새로운 AI 서비스 개발로 이어져 국내 AI 생태계 활성화에 기여할 수 있기를 바란다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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카카오, 스마트폰서 구동하는 경량 AI 4종 공개…“한국어 효율 30%” 높여

입력 2026.07.28 10:34

  • 김세훈 기자

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카카나 모델 설명 화면. 카카오 홈페이지 갈무리

카카나 모델 설명 화면. 카카오 홈페이지 갈무리

카카오가 스마트폰과 개인용 컴퓨터(PC) 등에서 구동할 수 있는 경량 언어모델(SLM) ‘Kanana-2’ 4종을 오픈소스로 공개했다. 대화·통화 요약이나 AI 비서 등 생활 밀착형 서비스 개발에 활용될 전망이다.

카카오는 28일 허깅페이스에 13억개와 30억개 매개변수 규모의 기본형·지시형 모델을 각각 공개했다고 밝혔다. 지시형 모델은 이용자의 질문이나 명령을 이해하고 답변하도록 조정된 모델이다.

카카오는 현재 ‘카나나 인 카카오톡’과 카카오톡 대화·통화 요약, AI 국민비서 등에 자체 경량 모델을 활용하고 있다.

카카오는 이번 모델은 지식·수학·코딩·지시 수행 등 주요 평가에서 알리바바 큐웬(Qwen) 등 비슷한 크기의 글로벌 오픈소스 모델과 비교해 경쟁력 있는 성능을 기록했다고 설명했다.

한국어 처리 효율도 개선됐다. 카카오는 자체 개발한 한국어 특화 토크나이저를 적용해 같은 문장을 처리하는 데 필요한 단위를 줄이고, 기존 모델보다 한국어 처리 효율을 30% 이상 높였다. 긴 대화에서 메모리 사용이 급증하는 문제를 줄이기 위해 ‘슬라이딩 윈도우 어텐션’ 구조도 도입했다. 메모리 사용량을 최대 72.7% 절감했다는 게 카카오의 설명이다.

카카오는 개발자와 스타트업·연구기관 등이 별도 비용 부담 없이 모델을 활용할 수 있도록 상업적 이용이 가능한 ‘카나나 오픈 라이선스’를 적용했다고 밝혔다. 향후 경량 AI 모델을 기반으로 스마트폰 등 다양한 기기에서 작동하는 한국어 AI 서비스 개발을 확대할 계획이다.

카카오 노병석 유니파이드 파운데이션 모델 성과리더는 “이번 오픈소스 공개 모델들이 더 많은 개발자와 기업의 새로운 AI 서비스 개발로 이어져 국내 AI 생태계 활성화에 기여할 수 있기를 바란다”고 말했다.

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