학생 제안 받아 사업 확대···부산교육청, 인공지능 통합로그인 전국 최초 도입

부산광역시교육청은 전국 교육청 최초로 인공지능(AI) 서비스 통합로그인 시스템인 ‘펜즈(PENZ)’를 구축하고 오는 9월 새 학기부터 전 학교에 전면 도입한다고 28일 밝혔다.

펜즈는 교육디지털원패스와 연계해 계정 하나로 구글 제미나이, MS 코파일럿, 어도비 파이어플라이 등 유료 생성형 AI 서비스와 디자인 플랫폼 캔바(Canva)까지 이용할 수 있는 시스템이다.

이번 사업은 현장 학생의 자발적인 제안에 따라 규모가 커졌다. 지난해 5월 부산국제고 김희린양이 수행평가와 동아리 활동에 필요한 ‘캔바’ 교육용 계정을 사용할 수 있도록 교육청이 나서달라고 제안했다. 교육청은 이를 수용해 AI 통합로그인 구축 사업에 캔바를 포함했다.

교육청 관계자는 “기존에 교육청이 운영하던 시스템 ‘비트’도 연계된 덕에 챗GPT도 함께 이용할 수 있다”며 “교육용 플랫폼이기 때문에 학생 보호를 위해 일부 부적절한 사용은 제한됐다”고 말했다.

펜즈가 도입되면 학생은 초1부터 고3까지 12년간 계정 교체 없이 학습 데이터를 이어갈 수 있다. 교사 역시 나이스(NEIS) 학적 정보와 자동 연동되어 계정 관리 업무 부담을 덜게 된다. 시스템 구축에는 4억 원 상당의 예산이 투입됐다.

김석준 부산교육감은 “학생의 제안으로 완성된 펜즈가 교사에게는 업무 경감을, 학생에게는 공평한 디지털 교육 기회를 보장하는 인프라가 될 것”이라고 말했다.