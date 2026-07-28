태안 안 가면 아쉽다···에어쇼·불꽃놀이·해변콘서트까지 ‘여름 축제 총출동’

연포·학암포·만리포·신두리 해수욕장서 8월 중순까지 다채로운 공연·체험 행사

여름 휴가철을 맞아 전국 대표 피서지인 충남 태안군이 관광객들의 발길을 사로잡을 다채로운 여름 축제를 선보인다.

태안군은 만리포·학암포·연포·신두리 등 주요 해수욕장에서 공연과 체험행사, 불꽃놀이, 에어쇼 등을 잇달아 개최한다고 28일 밝혔다.

축제의 시작은 오는 31일 연포해수욕장에서 열리는 ‘제11회 연포 해변가요제’가 장식한다. 이날 오후 6시 해변 댄스 페스티벌과 축하공연으로 전야제가 열리며 다음달 1일에는 오후 1시 예선과 오후 6시 본선이 차례로 진행돼 피서객들에게 흥겨운 무대를 선사한다.

다음달 1일에는 학암포해수욕장에서 ‘제3회 학암포 썸머 팡 페스티벌’이 오후 2시부터 오후 9시30분까지 펼쳐진다. 각종 공연과 함께 아나고 잡기 체험, 세계 전통놀이 체험 등이 진행되며 밤에는 불꽃놀이가 여름밤을 수놓는다.

다음달 8일에는 만리포해수욕장과 신두리해수욕장, 신진대교 일원에서 다양한 행사가 동시에 열린다.

신두리해수욕장에서는 오후 6시부터 노을을 배경으로 한 ‘신두 선셋 비치 뮤직페스타’가 개최된다. 같은 날 신진대교 아래 특설무대에서는 오후 4시30분 주민자치센터 프로그램 발표회를 시작으로 뮤지컬과 트로트 공연 등이 이어진다.

만리포해수욕장에서는 대한민국 공군 블랙이글스 에어쇼와 함께 ‘만리포 한여름밤의 낭만비상 콘서트’가 열려 피서객들의 눈길을 끌 예정이다.

축제 분위기는 만리포해수욕장 야간 개장 기간 절정에 달할 것으로 보인다. 만리포해수욕장은 다음달 12일부터 17일까지 야간 개장을 실시하며 13일부터 17일까지는 ‘만리포니아 비치 나이트’를 열어 야간 공연과 다양한 이벤트를 선보인다.