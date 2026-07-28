인천공항 혼잡 줄어들 듯···미성년자도 자동출입국·X-레이 판독요원 증원

올 여름 휴가철 하루 22만명이 몰리는 인천공항에 큰 혼잡은 없을 전망이다.

법무부 인천공항 출입국·외국인청은 하계 성수기를 맞아 출국장을 조기 개방하고, 출입국심사관도 추가 배치하기로 했다고 28일 밝혔다.

제1여객터미널 2번 출국장은 오전 6시에서 오전 5시 30분, 4번 출국장은 오전 6시 30분에서 오전 6시로 각각 30분씩 조기 개방한다. 제2여객터미널 2번 출국장도 오전 5시30분에서 오전 5시로 앞당긴다. 또 출국심사관도 추가 배치해 원활한 출국을 돕는다.

특히 주민등록이 없는 7~17세도 자동출입국 심사대를 이용할 수 있도록 8월14일까지 제2여객터미널 1·2번 출국장에 미성년자 자동출입국 등록센터를 시범 운영한다. 미성년자들도 이곳에서 지문과 사진을 등록하면 곧바로 자동출입구심사대를 이용할 수 있다.

그동안 미성년자는 출국심사관들에게 대면 심사를 받아야 했다. 이 때문에 자동등록을 한 부모들도 함께 대면 심사를 받아 출국장이 혼잡했다.

인천공항 출입국·외국인청 관계자는 “시범 운영을 통해 미성년자 자동등록센터가 성과가 있으면 상시 운영할 예정”이라고 말했다.

이와 함께 인천공항 출입국·외국인청 인력도 141명 증원된다. 법무부는 조만간 채용 절차를 거쳐 배치할 계획이다. 이러면 인천공항 출입국·외국인청 인력은 853명에서 994명으로 늘어난다.

입국장에서 짐 찾는 것도 빨라질 전망이다. 인천공항 제2여객터미널에는 여행객의 짐을 찾는 소화물수취대가 20개 있다.

하지만 인천공항세관의 X레이 판독 요원이 부족해 특정 시간에는 항공기 가방 투입구 2곳 중 1개만 사용했다. 이 때문에 여행객들은 오랫동안 짐을 기다려야 했다.

최근 관세청은 X-레이 판독요원 221명을 충원해 인천공항세관 등에 배치했다.

인천공항세관 관계자는 “충원된 X-레이 판독요원이 여름 성수기가 시작된 지난 20일부터 현장에 배치돼 투입돼 짐 찾는 시간이 줄어들 것”이라고 말했다.

한편 인천국제공항공사는 지난 25일부터 8월10일까지 여름 휴가철 인천공항 이용객은 하루 22만1934명씩 377만2886명이 이용할 것으로 예측됐다.