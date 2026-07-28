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한류 확산에 문화유산 활용 디자인 출원도 ‘쑥’

입력 2026.07.28 11:06

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문화유산을 활용한 디자인 등록 사례. 지식재산처 제공

문화유산을 활용한 디자인 등록 사례. 지식재산처 제공

한류 문화가 확산되면서 한국 전통문화를 활용한 디자인 출원이 크게 늘어난 것으로 나타났다.

지식재산처는 올해 상반기 한국 전통문양과 한글 등 문화유산을 활용한 디자인 출원이 모두 405건으로 지난해 같은 기간(207건)보다 두 배 가까이 증가했다고 28일 밝혔다.

문화유산을 활용한 디자인은 2023년 431건이 출원된 이후 2024년 490건, 지난해 690건으로 최근 3년 동안 연평균 약 27%의 증가율을 보이고 있다. 올해 상반기에는 전년 동기 대비 약 96%가 늘어나 증가폭이 더 커진 것이다.

문화유산을 활용한 디자인 출원이 가장 많은 분야는 소형 장식품이다. 인쇄 관련 물품이나 키홀더, 직물지 및 가정용품 디자인에도 많이 활용되고 있다.

문화유산을 활용한 디자인은 문화유산을 새롭게 해석해 창작을 해야 권리를 보호받을 수 있다. 문화유산 디자인 형상을 그대로 재현하거나 단순 결합한 디자인은 권리 등록이 어렵고, 새로운 미감을 더한 디자인이어야 등록이 가능하다.

남영택 지식재산처 상표디자인심사국장은 “한국 전통문화를 소재로 한 콘텐츠와 상품이 인기를 끌면서 우리 문화유산, 전통문양, 한글 등을 활용한 디자인 출원이 활기를 띠고 있다”며 “시간과 노력을 투자해 개발한 전통 문화유산 활용 디자인을 보호받을 수 있는 핵심적인 방법은 디자인권 출원”이라고 말했다.

지식재산처는 문화유산의 가치를 확산할 수 있는 디자인의 출원·등록을 장려하기 위해 올해 ‘문화유산 활용 디자인 선정대회’를 신설해 다음달 5일까지 응모작도 공개 모집하고 있다. 문화유산을 소재로 활용해 개발·등록해 사용 중인 디자인을 대상으로, 등록권자나 제3자가 자유롭게 대상작을 추천할 수 있다.

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