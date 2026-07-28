한류 확산에 문화유산 활용 디자인 출원도 ‘쑥’

한류 문화가 확산되면서 한국 전통문화를 활용한 디자인 출원이 크게 늘어난 것으로 나타났다.

지식재산처는 올해 상반기 한국 전통문양과 한글 등 문화유산을 활용한 디자인 출원이 모두 405건으로 지난해 같은 기간(207건)보다 두 배 가까이 증가했다고 28일 밝혔다.

문화유산을 활용한 디자인은 2023년 431건이 출원된 이후 2024년 490건, 지난해 690건으로 최근 3년 동안 연평균 약 27%의 증가율을 보이고 있다. 올해 상반기에는 전년 동기 대비 약 96%가 늘어나 증가폭이 더 커진 것이다.

문화유산을 활용한 디자인 출원이 가장 많은 분야는 소형 장식품이다. 인쇄 관련 물품이나 키홀더, 직물지 및 가정용품 디자인에도 많이 활용되고 있다.

문화유산을 활용한 디자인은 문화유산을 새롭게 해석해 창작을 해야 권리를 보호받을 수 있다. 문화유산 디자인 형상을 그대로 재현하거나 단순 결합한 디자인은 권리 등록이 어렵고, 새로운 미감을 더한 디자인이어야 등록이 가능하다.

남영택 지식재산처 상표디자인심사국장은 “한국 전통문화를 소재로 한 콘텐츠와 상품이 인기를 끌면서 우리 문화유산, 전통문양, 한글 등을 활용한 디자인 출원이 활기를 띠고 있다”며 “시간과 노력을 투자해 개발한 전통 문화유산 활용 디자인을 보호받을 수 있는 핵심적인 방법은 디자인권 출원”이라고 말했다.

지식재산처는 문화유산의 가치를 확산할 수 있는 디자인의 출원·등록을 장려하기 위해 올해 ‘문화유산 활용 디자인 선정대회’를 신설해 다음달 5일까지 응모작도 공개 모집하고 있다. 문화유산을 소재로 활용해 개발·등록해 사용 중인 디자인을 대상으로, 등록권자나 제3자가 자유롭게 대상작을 추천할 수 있다.