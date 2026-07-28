정선 ‘가리왕산 케이블카’ 8월 1일 재개장

“중간 정류장 사면부 생태 복구공사 마무리”

강원 정선군은 생태 복구공사를 위해 지난 4월 6일부터 임시 휴장했던 가리왕산 케이블카를 오는 8월 1일부터 재개장한다고 28일 밝혔다.

가리왕산 케이블카는 아름다운 산림 경관과 천혜의 자연환경을 한눈에 조망할 수 있는 정선군의 대표 관광시설이다.

2023년 1월부터 운영되기 시작한 ‘가리왕산 케이블카’의 운행 길이는 3.51㎞에 달한다.

케이블카를 이용하면 해발 1381m의 가리왕산 하봉 정상까지 20분 정도면 올라갈 수 있다.

하봉 정상에서 가리왕산 주변 고산준령의 능선 위로 떠 오르는 붉은 해를 바라보면 탄성이 절로 나온다.

아름다운 풍광으로 인해 유재석과 하하, 아이돌 가수 이미주가 출연하는 <놀면 뭐 하니>와 장윤정과 MC 도경완 씨 부부가 출연해 화제를 모은 <제철 누나> 등의 촬영지로 활용되기도 했다.

정선군은 최근 가리왕산 케이블카 중간정류장 사면부에 대한 생태복구공사가 마무리된 점을 고려해 내달부터 케이블카를 재개장해 관광객을 맞이하기로 했다.

또 오는 9월 12일 가리왕산 케이블카 운행 재개를 기념하는 관광객 환영 행사도 개최한다.

이날 행사에서는 케이블카 운행 재개를 축하하는 기념행사를 비롯해 다양한 문화 공연과 각종 홍보 프로그램, 체험행사 등을 마련해 케이블카를 찾는 관광객들에게 특별한 추억을 선사할 계획이다.

신원선 정선군 관광과장은 “가리왕산 케이블카 매표소 리모델링 공사도 차질 없이 진행해 더욱 편리하고 쾌적한 이용 환경을 제공하도록 하겠다”라며 “많은 관광객이 찾아 가리왕산의 아름다운 자연경관을 즐기시길 바란다”고 말했다.