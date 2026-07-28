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증시 활황에 상반기 매매결제대금 16% 증가…장내주식결제대금은 307%↑

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본문 요약

올해 상반기 국내 증시 활황에 매매결제대금이 지난해 같은 기간보다 16% 증가한 것으로 나타났다.

올해 상반기 하루평균 처리대금은 442조원으로, 전년 동기 대비 약 15.7% 증가했다.

주요 대금 중 매매결제대금 처리 규모는 4경9792조원으로 전년 동기 대비 16.6% 증가했다.

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증시 활황에 상반기 매매결제대금 16% 증가…장내주식결제대금은 307%↑

입력 2026.07.28 11:13

  • 이보라 기자

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한국예탁결제원 제공.

한국예탁결제원 제공.

올해 상반기 국내 증시 활황에 매매결제대금이 지난해 같은 기간보다 16% 증가한 것으로 나타났다.

28일 한국예탁결제원에 따르면 올해 상반기 자본시장 관련 대금은 5경3129조원으로 집계돼 전년 동기 대비 17.7% 증가했다.

자본시장 관련 대금은 국내 자본시장에서 한국예탁결제원의 업무수행에 따라 처리된 대금을 뜻한다. 예탁결제원은 증권시장 활성화와 단기사채 발행 증가 등이 대금 증가에 영향을 미쳤다고 분석했다.

올해 상반기 하루평균 처리대금은 442조원으로, 전년 동기 대비 약 15.7% 증가했다.

주요 대금 중 매매결제대금 처리 규모는 4경9792조원으로 전년 동기 대비 16.6% 증가했다. 매매결제대금은 주식·채권기관결제대금, 장내주식결제대금 등이 포함된 금액이다.

특히 장내주식결제대금(307.5%)과 주식기관결제대금(234.5%)이 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다.

주식·채권 등의 원금·이자 상환 등을 뜻하는 등록증권원리금은 1737조원으로 전년 동기 대비 44.9% 증가했다. 특히 증권사들의 단기사채 발행 활성화에 단기사채원리금이 대폭 증가해 55.4%로 가장 많은 비중을 차지했다.

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