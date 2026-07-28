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존폐 기로 선 ‘전주맛배달’···“독자 운영 접고 광역형으로 전환해야”

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본문 요약

중개수수료 0원을 내세워 출범한 전북 전주시 공공배달앱 '전주맛배달'이 이용자와 가맹점 감소 속에 존폐 기로에 섰다.

전주시는 사업 지속 여부를 포함한 운영 방향을 검토하고 있다.

김정윤 전주시 민생경제팀장은 "예산 감소로 신규 가입 이벤트와 주말 할인쿠폰 외에는 추가 프로모션을 진행하기 어려운 상황"이라며 "사업 존속 여부와 민관 협력형 배달앱 전환 등 다양한 방안을 검토하고 있으며 3분기 안에 최종 운영 방향을 결정할 계획"이라고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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존폐 기로 선 ‘전주맛배달’···“독자 운영 접고 광역형으로 전환해야”

입력 2026.07.28 11:34

구글 선호 매체로 추가

매출 2년 연속 감소···가맹점도 60% 넘게 줄어

최한별 시의원 “전북형 공공배달앱으로 개편해야”

전주시 공공배달앱 ‘전주맛배달’ 홍보 포스터. 민간 배달 플랫폼의 높은 중개수수료 부담을 덜기 위해 도입됐지만, 이용자와 가맹점 감소로 광역형 공공배달앱 전환 등이 검토되고 있다. 전주시 제공

전주시 공공배달앱 ‘전주맛배달’ 홍보 포스터. 민간 배달 플랫폼의 높은 중개수수료 부담을 덜기 위해 도입됐지만, 이용자와 가맹점 감소로 광역형 공공배달앱 전환 등이 검토되고 있다. 전주시 제공

중개수수료 0원을 내세워 출범한 전북 전주시 공공배달앱 ‘전주맛배달’이 이용자와 가맹점 감소 속에 존폐 기로에 섰다. 실적이 해마다 뒷걸음질치면서 전주시의회에서는 기초지자체별 공공배달앱을 유지하기보다 ‘전북형 광역 공공배달앱’으로 전환해야 한다는 주장이 제기됐다.

28일 전주시에 따르면 전주맛배달 매출은 2023년 48억1400만원으로 정점을 찍은 뒤 2024년 33억4700만원, 2025년 19억3800만원으로 감소했다. 올해는 6월 말 기준 7억3200만원에 그쳤다. 가맹점 수도 지난해 4290곳에서 올해 6월 말 1608곳으로 줄었다.

실적 부진의 배경에는 예산 축소가 있다. 관련 예산은 2023년 7억원에서 올해 3억2000만원으로 줄었다. 할인쿠폰 등 이용자 유인책이 축소되면서 주문이 감소했고 가맹점 이탈도 이어졌다는 것이 전주시의 설명이다. 현장에서는 “한 달에 주문 한 건 들어오기도 어렵다”는 업주들의 하소연이 나온다.

최근 5년간 전주맛배달 운영 실적. 전주시의회 제공

최근 5년간 전주맛배달 운영 실적. 전주시의회 제공

최한별 전주시의원(진보당·송천1·3동)은 지난 23일 전주시의회 임시회 5분 자유발언에서 운영 방식 전환을 요구했다.

최 의원은 “거대 배달 플랫폼의 높은 수수료로 어려움을 겪는 소상공인을 지원하려면 지자체별 공공배달앱을 유지하기보다 기존 공공배달앱과 협약을 맺고 지역화폐를 연계한 ‘전북형 광역 공공배달앱’으로 전환해야 한다”고 말했다.

최 의원은 생활권과 소비가 이미 시·군 경계를 넘나드는 만큼 광역 단위로 이용자를 확보하는 편이 운영 효율성과 지속가능성을 높일 수 있다고 주장했다. 또 정부의 온누리상품권 환급 정책을 활용할 수 있도록 가맹점을 확대하는 방안도 소비 활성화 대안으로 제시했다.

전주시는 사업 지속 여부를 포함한 운영 방향을 검토하고 있다.

김정윤 전주시 민생경제팀장은 “예산 감소로 신규 가입 이벤트와 주말 할인쿠폰 외에는 추가 프로모션을 진행하기 어려운 상황”이라며 “사업 존속 여부와 민관 협력형 배달앱 전환 등 다양한 방안을 검토하고 있으며 3분기 안에 최종 운영 방향을 결정할 계획”이라고 말했다.

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