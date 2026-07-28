경찰 ‘해외 코인 신고 누락’ 혐의 유정복 전 인천시장 집·시청 압수수색

경찰이 지난 6·3 지방선거에서 해외에 보관 중인 가상 자산을 신고하지 않은 혐의로 고발된 유정복 전 인천시장에 대해 강제수사에 나섰다.

인천경찰청 반부패경제범죄수사대는 지난 27일 공직선거법 위반 혐의를 받는 유 전 시장의 집과 인천시청 총무과 사무실에 대해 압수수색을 진행했다고 28일 밝혔다.

경찰은 압수수색에서 휴대전화와 함께 유 전 시장이 인천시청에서 사용했던 컴퓨터 등을 확보했다.

앞서 지난 6월 경찰은 유 전 시장과 아내 최모씨를 소환해 조사했다.

유 전 시장 부부는 가상자산 2만1000여개(1억원 상당)를 해외 거래소로 이전한 뒤 6·3 지방선거 후보자 재산 신고에서 고의로 누락했다는 의혹을 받고 있다.

경찰 관계자는 “유 전 시장의 혐의와 관련된 증거물을 확보하기 위해 압수수색을 진행했다”고 말했다.

앞서 지난 5월 더불어민주당 인천지역 국회의원들은 유 후보와 배우자 최씨가 해외거래소에 가상 자산을 보유하고 있으면서도 인천시장 재직 때와 이번 6·3지방선거에 출마하면서 재산신고를 하지 않았다며 인천경찰청에 고발했다.

인천시선거관리위원회도 유 전 시장이 공직선거법 위반 소지가 있다고 보고 고발장을 제출했다.

유 전 시장은 해외에 있는 가상 자산은 형님이 부동산을 매각해 준 자금으로, 형님의 재산이기 때문에 재산신고 대상이 아니라고 주장했다.

또한 해외에 있는 가상 자산은 가상 자산 관리인에게 기망 당한 것이라며, 이 가상 자산 관리인을 사기와 허위사실 유포 혐의로 인천경찰청에 고발했다.