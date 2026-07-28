김수환 추기경 장백의·지선 스님 승가복···국가폭력에 맞선 종교계 역사 전시

김수환 추기경 장백의·지학순 주교 양심선언문·지선 스님 승가복···.

1960년대 중반부터 1987년 6·10민주항쟁에 이르기까지 국가폭력에 맞선 종교계의 역사를 조명하는 전시회가 열린다.

민주화운동기념사업회는 오는 8월4일부터 10월4일까지 서울 용산구 민주화운동기념관 M1 중앙홀에서 기획전시회 <가장 낮은 곳에서 울린 종소리: 민주주의를 위한 기도>를 개최한다고 28일 밝혔다.

전시회에서는 김수환 추기경의 장백의(미사 때 수단 위에 입는 발끝까지 내려오는 흰색의 긴 옷), 사상가 함석헌 선생의 <씨알의 소리> 창간호, 지학순 주교의 양심선언문, 지선 스님의 승가복 등이 공개된다.

전시회 구성은 종교인들의 실천을 담은 4가지 주제로 짜여졌다. 1장 <기도의 시작: 침묵을 깨운 울림>에서는 한일협정 반대운동과 심도직물 사건, 함석헌의 <씨알의 소리> 창간, 민중신학의 등장 등을 통해 종교계 사회참여가 시작된 과정을 살펴볼 수 있다.

2장 <기도의 실천: 인권을 지킨 울림>에서는 유신 독재에 맞선 종교계의 인권운동을 소개한다. 지학순 주교의 양심선언문과 주교 반지, 천주교정의구현전국사제단과 목요기도회의 활동, 구속자가족협의회 관련 유물 등을 선보인다.

3장 <기도의 증거: 진실을 알린 울림>에서는 5·18민주화운동, 부천서 성고문 사건 폭로 등을 통해 국가폭력의 진실을 알리고 인권을 지켜낸 종교계의 활동을 조명한다. 4장 <기도의 응답: 연대를 이루는 울림>은 전시의 하이라이트 공간으로, 1987년 명동성당 농성 현장을 재현하며 종교를 넘어선 연대가 민주주의로 이어진 순간을 보여준다.

이재오 민주화운동기념사업회 이사장은 “이번 전시는 민주주의를 위해 기도하고 행동했던 종교인들의 실천을 돌아보는 자리”라며 “오늘의 시민들이 민주주의의 소중한 가치를 함께 되새기는 계기가 되길 바란다”고 말했다. 전시 일정 및 관람 정보는 민주화운동기념사업회 공식 누리집에서 확인할 수 있다.