나방은 날개에 코가 달렸다는데…이유는 ‘이 냄새’ 맡으려고

독일 연구진, 담배박각시나방 연구 날개 표면 털과 수용체 이용해 감지 산란 적합 ‘가지과 식물’ 탐색 이용

일부 나방의 날개에는 후각 기관이 달렸으며, 이를 통해 알을 낳기에 적절한 식물을 냄새로 찾아낸다는 연구 결과가 나왔다. 나방 날개가 ‘코’ 기능을 한다는 사실은 이번에 처음 확인됐다.

독일 막스플랑크 화학생태학연구소 소속 연구진은 27일(현지시간) 국제학술지 ‘실험생물학 저널’을 통해 일부 나방 날개에 냄새를 맡는 후각 능력이 있다는 사실을 사상 처음 발견했다고 밝혔다.

연구진이 탐구 대상으로 삼은 것은 ‘담배박각시나방’이다. 날개를 완전히 펼치면 길이가 최대 12㎝에 이르는 대형 곤충이다. 미국과 멕시코에 주로 서식한다.

이 나방의 날개에서는 냄새 포착 등 감각 기능을 가진 ‘수용체 단백질’이 최근 발견됐다. 수용체 단백질은 외부 자극을 받아들이기 위한 일종의 ‘출입문’이다.

하지만 수용체 단백질을 가진 곤충이 후각 기능을 제대로 수행하려면 출입문 앞을 지나는 기체 상태의 냄새를 공기 중에서 포집할 ‘후각 털’이 반드시 있어야 한다. 냄새를 잡는 주기관인 더듬이 근처에는 이런 후각 털이 다수 분포해 있다.

연구진은 담배박각시나방 날개에 미세한 금 입자를 안개처럼 분사했다. 그 뒤 정밀 관측 장비인 주사전자현미경으로 날개 표면을 들여다봤더니 길이 80㎛(마이크로미터, 1㎛는 100만분의 1ｍ)짜리 털이 보였다. 후각 털이었다.

연구진은 담배박각시나방이 더듬이는 물론 날개까지 동원해 냄새를 맡는 이유가 알을 낳기에 적합한 식물을 정밀 탐색하기 위해서라고 분석했다. 이 나방의 유전자 정보를 분석했더니 날개를 이용해 생선이 썩는 듯한 ‘아민계 성분’ 냄새를 감지하는 것으로 나타났기 때문이다.

아민계 성분이 나오는 것은 가지과 식물이다. 담배나 토마토와 같은 가지과 식물 잎은 담배박각시나방의 알에서 나온 유충이 가장 좋아하는 먹이다.

방출되는 아민계 성분량은 매우 적어 인간은 느끼기 어렵지만, 담배박각시나방은 민감한 후각 기관을 동원해 감지해 내는 것이다. 곤충의 시각은 해상도가 낮아 물체를 정확히 보기 어려운데, 그 한계를 후각을 고도화해 메우는 셈이다.

연구진은 “날개가 산란 장소 선택에 도움을 준다는 점을 보여주는 연구”라며 “향후 냄새가 담배박각시나방의 일반적인 행동에도 영향을 미치는지 알아보기 위해 추가 연구할 것”이라고 밝혔다.