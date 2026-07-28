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본문 요약

충북 진천군이 인공지능을 활용한 상생형 교통 모델을 구축해 대중교통 사각지대 해소에 나선다.

진천군은 대중교통 이용 여건이 상대적으로 취약한 백곡면에 버스형 수요응답형 교통체계와 택시형 DRT를 함께 운영하는 상생형 교통모델을 구축한다.

대중교통 사각지대는 버스형 DRT가 담당하고, 버스 운행이 어려운 마을 안길 등은 택시형 DRT가 보완하는 방식이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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진천군, 수요맞춤형 교통모델 실증사업으로 대중교통 사각지대 허문다

입력 2026.07.28 13:07

  • 이삭 기자

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충북 진천군청 전경. 진천군 제공.

충북 진천군청 전경. 진천군 제공.

충북 진천군이 인공지능(AI)을 활용한 상생형 교통 모델을 구축해 대중교통 사각지대 해소에 나선다.

충북 진천군은 농림축산식품부가 주관하는 ‘농촌 특화 AI 기반 수요맞춤형 교통모델 실증사업’ 공모에 선정도됐다고 28일 밝혔다.

진천군은 대중교통 이용 여건이 상대적으로 취약한 백곡면에 버스형 수요응답형 교통체계(DRT)와 택시형 DRT를 함께 운영하는 상생형 교통모델을 구축한다. 대중교통 사각지대는 버스형 DRT가 담당하고, 버스 운행이 어려운 마을 안길 등은 택시형 DRT가 보완하는 방식이다.

이번 사업에는 11인승 버스 2대와 일반 택시 3대가 투입된다.

주민들은 스마트폰 앱이나 전화로 집에서도 버스와 택시를 호출할 수 있다.

DRT는 백곡면 행정복지센터 인근에 마련되는 환승센터까지 운행한다. 주민들은 DRT를 이용한 뒤 환승센터에서 내려 일반 버스 등을 이용해 목적지까지 가면 된다.

진천군은 지난해 1월 시행한 ‘농어촌버스 전면 무료화’를 비롯해 ‘행복택시’ 도입 등 그동안 추진해 온 교통복지 정책이 성과를 내 이번 사업에 선정될 수 있었다고 설명했다.

진천군 관계자는 “백곡면은 산간지역이고 버스가 자주 다니지 않아 실증지역으로 선정했다”며 “농촌 주민의 이동권을 보장하고 의료·복지·문화 등 생활서비스 접근성을 높이는 것이 이번 사업의 목표”라고 말했다.

진천군은 AI 기술을 적극 활용해 운영 효율성을 극대화할 계획이다. 또 기존 운송업계와의 마찰을 방지하고 상생하기 위해 민·관 협의체를 구성해 역할을 조율하는 운영체계도 함께 마련한다.

진천군은 군은 백곡면 실증사업의 운영 성과와 주민 만족도를 분석한 뒤, 향후 대중교통 인프라가 부족한 관내 다른 면 지역으로도 DRT 서비스를 단계적으로 확대해 나갈 방침이다.

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