이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 27일(현지시간) 브라질리아 대통령관저에서 공동언론발표를 마친 뒤 취재진을 향해 손가락 하트를 만들어보이고 있다. 2026.7.27 브라질리아|이준헌 기자
미국 순방을 마친 이재명 대통령이 남미에서 처음 찾은 나라는 브라질이었다. 브라질 국빈 방문 이틀째인 27일, 브라질리아에서의 일정은 말 그대로 ‘룰라 대통령과의 하루’였다.
브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 27일 오전(현지시간) 대통령궁에서 열린 공식 환영식에서 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령, 호잔젤라 룰라 다 시우바 여사와 함께 의장대의 분열을 지켜보고 있다. 2026.07.27. 브라질리아|이준헌 기자
브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 27일 오전(현지시간) 대통령궁에서 열린 공식 환영식에서 의장대를 사열하고 있다. 2026.07.27. 브라질리아|이준헌 기자
하루는 브라질 대통령 관저인 알보라다궁에서 열린 공식 환영식으로 시작됐다. 김혜경 여사와 함께 관저에 도착한 이 대통령을 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령과 호잔젤라 룰라 다 시우바 여사가 맞이했다. 두 정상 부부는 반갑게 인사를 나눈 뒤 나란히 공식 환영식에 참석했다.
브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 27일 오전(현지시간) 대통령궁에서 열린 공식 환영식에서 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령과 호잔젤라 룰라 다 시우바 여사와 함께 인사를 나누고 있다. 2026.07.27. 브라질리아|이준헌 기자
브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 27일 오전(현지시간) 대통령궁에서 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령과 소인수회담을 하고 있다. 2026.07.27. 브라질리아|이준헌 기자
브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 27일 오전(현지시간) 대통령궁에서 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령과 확대정상회담을 하고 있다. 2026.07.27. 브라질리아|이준헌 기자
공식 환영식에 이어 두 정상은 소인수회담과 확대회담을 잇달아 열고 양국 관계의 발전 방향을 논의했다. 회담을 마친 뒤에는 우주산업과 공급망 분야 협력 등을 담은 7건의 양해각서 체결식과 공동언론발표가 이어졌다.
조현 외교부 장관과 알레샨드리 시우베이라 브라질 광업에너지부 장관이 27일(현지시간) 이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령이 임석한 가운데 브라질리아 대통령관저에서 열린 에너지 협력 양해각서(MOU) 서명식에서 기념 촬영을 하고 있다. 2026.7.27 브라질리아|이준헌 기자
이 대통령은 공동언론발표에서 “룰라 대통령과 오늘 회담을 통해 2026년을 한·브라질 전략적 동반자 관계 도약의 원년으로 선포했다”고 밝혔다. 이어 이날 회담의 성과로 경제협력 기반 강화, 자원·에너지 분야의 전략적 협력 강화, 국방·방산·우주항공 등 첨단 미래산업 분야의 협력 확대, 문화·인적 교류 확대, 국제사회에서의 전략적 공조 강화 등을 제시했다.
브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 27일 오전(현지시간) 대통령궁에서 열린 공동 언론 발표를 마친후 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령과 포옹을 하고 있다. 2026.07.27. 브라질리아|이준헌 기자
이재명 대통령이 27일(현지시간) 브라질리아 대통령관저에서 열린 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령과의 한-브라질 공동언론발표에서 발언하고 있다. 2026.7.27 브라질리아|이준헌 기자
두 정상 부부는 회담과 공동언론발표를 마친 뒤 알보라다궁에서 열린 국빈 오찬에 함께했다. 공식 일정 속에서도 두 정상은 시종 친밀한 모습을 보이며 양국의 우호와 신뢰를 확인했다.
브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 27일 오전(현지시간) 대통령궁에서 열린 룰라 대통령 내외 주최 문화행사 및 리셉션에서 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령과 호잔젤라 룰라 다 시우바 여사와 함께 공연장으로 이동하고 있다. 2026.07.27 브라질리아|이준헌 기자
브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 27일 오전(현지시간) 대통령궁에서 열린 룰라 대통령 내외 주최 문화행사 및 리셉션에서 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령과 호잔젤라 룰라 다 시우바 여사와 기념촬영을 하고 있다. 2026.07.27 브라질리아|이준헌 기자
해가 기울 무렵, 이 대통령 부부는 룰라 대통령 부부가 마련한 문화행사와 리셉션에 참석했다. 오전의 공식 환영식부터 정상회담과 협정 체결, 국빈 오찬과 문화행사까지, 브라질리아에서의 긴 하루는 두 정상 부부가 다시 인사를 나누는 것으로 마무리됐다.