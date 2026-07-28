창간 80주년 경향신문

이재명 대통령과 룰라 브라질 대통령의 하루

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미국 순방을 마친 이재명 대통령이 남미에서 처음 찾은 나라는 브라질이었다.

해가 기울 무렵, 이 대통령 부부는 룰라 대통령 부부가 마련한 문화행사와 리셉션에 참석했다.

오전의 공식 환영식부터 정상회담과 협정 체결, 국빈 오찬과 문화행사까지, 브라질리아에서의 긴 하루는 두 정상 부부가 다시 인사를 나누는 것으로 마무리됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

이재명 대통령과 룰라 브라질 대통령의 하루

입력 2026.07.28 13:22

  • 이준헌 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 27일(현지시간) 브라질리아 대통령관저에서 공동언론발표를 마친 뒤 취재진을 향해 손가락 하트를 만들어보이고 있다. 2026.7.27 브라질리아|이준헌 기자

이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 27일(현지시간) 브라질리아 대통령관저에서 공동언론발표를 마친 뒤 취재진을 향해 손가락 하트를 만들어보이고 있다. 2026.7.27 브라질리아|이준헌 기자

미국 순방을 마친 이재명 대통령이 남미에서 처음 찾은 나라는 브라질이었다. 브라질 국빈 방문 이틀째인 27일, 브라질리아에서의 일정은 말 그대로 ‘룰라 대통령과의 하루’였다.

브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 27일 오전(현지시간) 대통령궁에서 열린 공식 환영식에서 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령, 호잔젤라 룰라 다 시우바 여사와 함께 의장대의 분열을 지켜보고 있다. 2026.07.27. 브라질리아|이준헌 기자

브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 27일 오전(현지시간) 대통령궁에서 열린 공식 환영식에서 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령, 호잔젤라 룰라 다 시우바 여사와 함께 의장대의 분열을 지켜보고 있다. 2026.07.27. 브라질리아|이준헌 기자

브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 27일 오전(현지시간) 대통령궁에서 열린 공식 환영식에서 의장대를 사열하고 있다. 2026.07.27. 브라질리아|이준헌 기자

브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 27일 오전(현지시간) 대통령궁에서 열린 공식 환영식에서 의장대를 사열하고 있다. 2026.07.27. 브라질리아|이준헌 기자

하루는 브라질 대통령 관저인 알보라다궁에서 열린 공식 환영식으로 시작됐다. 김혜경 여사와 함께 관저에 도착한 이 대통령을 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령과 호잔젤라 룰라 다 시우바 여사가 맞이했다. 두 정상 부부는 반갑게 인사를 나눈 뒤 나란히 공식 환영식에 참석했다.

브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 27일 오전(현지시간) 대통령궁에서 열린 공식 환영식에서 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령과 호잔젤라 룰라 다 시우바 여사와 함께 인사를 나누고 있다. 2026.07.27. 브라질리아|이준헌 기자

브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 27일 오전(현지시간) 대통령궁에서 열린 공식 환영식에서 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령과 호잔젤라 룰라 다 시우바 여사와 함께 인사를 나누고 있다. 2026.07.27. 브라질리아|이준헌 기자

브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 27일 오전(현지시간) 대통령궁에서 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령과 소인수회담을 하고 있다. 2026.07.27. 브라질리아|이준헌 기자

브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 27일 오전(현지시간) 대통령궁에서 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령과 소인수회담을 하고 있다. 2026.07.27. 브라질리아|이준헌 기자

브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 27일 오전(현지시간) 대통령궁에서 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령과 확대정상회담을 하고 있다. 2026.07.27. 브라질리아|이준헌 기자

브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 27일 오전(현지시간) 대통령궁에서 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령과 확대정상회담을 하고 있다. 2026.07.27. 브라질리아|이준헌 기자

공식 환영식에 이어 두 정상은 소인수회담과 확대회담을 잇달아 열고 양국 관계의 발전 방향을 논의했다. 회담을 마친 뒤에는 우주산업과 공급망 분야 협력 등을 담은 7건의 양해각서 체결식과 공동언론발표가 이어졌다.

조현 외교부 장관과 알레샨드리 시우베이라 브라질 광업에너지부 장관이 27일(현지시간) 이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령이 임석한 가운데 브라질리아 대통령관저에서 열린 에너지 협력 양해각서(MOU) 서명식에서 기념 촬영을 하고 있다. 2026.7.27 브라질리아|이준헌 기자

조현 외교부 장관과 알레샨드리 시우베이라 브라질 광업에너지부 장관이 27일(현지시간) 이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령이 임석한 가운데 브라질리아 대통령관저에서 열린 에너지 협력 양해각서(MOU) 서명식에서 기념 촬영을 하고 있다. 2026.7.27 브라질리아|이준헌 기자

이 대통령은 공동언론발표에서 “룰라 대통령과 오늘 회담을 통해 2026년을 한·브라질 전략적 동반자 관계 도약의 원년으로 선포했다”고 밝혔다. 이어 이날 회담의 성과로 경제협력 기반 강화, 자원·에너지 분야의 전략적 협력 강화, 국방·방산·우주항공 등 첨단 미래산업 분야의 협력 확대, 문화·인적 교류 확대, 국제사회에서의 전략적 공조 강화 등을 제시했다.

브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 27일 오전(현지시간) 대통령궁에서 열린 공동 언론 발표를 마친후 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령과 포옹을 하고 있다. 2026.07.27. 브라질리아|이준헌 기자

브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 27일 오전(현지시간) 대통령궁에서 열린 공동 언론 발표를 마친후 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령과 포옹을 하고 있다. 2026.07.27. 브라질리아|이준헌 기자

이재명 대통령이 27일(현지시간) 브라질리아 대통령관저에서 열린 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령과의 한-브라질 공동언론발표에서 발언하고 있다. 2026.7.27 브라질리아|이준헌 기자

이재명 대통령이 27일(현지시간) 브라질리아 대통령관저에서 열린 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령과의 한-브라질 공동언론발표에서 발언하고 있다. 2026.7.27 브라질리아|이준헌 기자

두 정상 부부는 회담과 공동언론발표를 마친 뒤 알보라다궁에서 열린 국빈 오찬에 함께했다. 공식 일정 속에서도 두 정상은 시종 친밀한 모습을 보이며 양국의 우호와 신뢰를 확인했다.

브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 27일 오전(현지시간) 대통령궁에서 열린 룰라 대통령 내외 주최 문화행사 및 리셉션에서 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령과 호잔젤라 룰라 다 시우바 여사와 함께 공연장으로 이동하고 있다. 2026.07.27 브라질리아|이준헌 기자

브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 27일 오전(현지시간) 대통령궁에서 열린 룰라 대통령 내외 주최 문화행사 및 리셉션에서 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령과 호잔젤라 룰라 다 시우바 여사와 함께 공연장으로 이동하고 있다. 2026.07.27 브라질리아|이준헌 기자

브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 27일 오전(현지시간) 대통령궁에서 열린 룰라 대통령 내외 주최 문화행사 및 리셉션에서 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령과 호잔젤라 룰라 다 시우바 여사와 기념촬영을 하고 있다. 2026.07.27 브라질리아|이준헌 기자

브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 27일 오전(현지시간) 대통령궁에서 열린 룰라 대통령 내외 주최 문화행사 및 리셉션에서 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령과 호잔젤라 룰라 다 시우바 여사와 기념촬영을 하고 있다. 2026.07.27 브라질리아|이준헌 기자

해가 기울 무렵, 이 대통령 부부는 룰라 대통령 부부가 마련한 문화행사와 리셉션에 참석했다. 오전의 공식 환영식부터 정상회담과 협정 체결, 국빈 오찬과 문화행사까지, 브라질리아에서의 긴 하루는 두 정상 부부가 다시 인사를 나누는 것으로 마무리됐다.

  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글