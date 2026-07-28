미국 순방을 마친 이재명 대통령이 남미에서 처음 찾은 나라는 브라질이었다. 브라질 국빈 방문 이틀째인 27일, 브라질리아에서의 일정은 말 그대로 ‘룰라 대통령과의 하루’였다.

하루는 브라질 대통령 관저인 알보라다궁에서 열린 공식 환영식으로 시작됐다. 김혜경 여사와 함께 관저에 도착한 이 대통령을 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령과 호잔젤라 룰라 다 시우바 여사가 맞이했다. 두 정상 부부는 반갑게 인사를 나눈 뒤 나란히 공식 환영식에 참석했다.

공식 환영식에 이어 두 정상은 소인수회담과 확대회담을 잇달아 열고 양국 관계의 발전 방향을 논의했다. 회담을 마친 뒤에는 우주산업과 공급망 분야 협력 등을 담은 7건의 양해각서 체결식과 공동언론발표가 이어졌다.

이 대통령은 공동언론발표에서 “룰라 대통령과 오늘 회담을 통해 2026년을 한·브라질 전략적 동반자 관계 도약의 원년으로 선포했다”고 밝혔다. 이어 이날 회담의 성과로 경제협력 기반 강화, 자원·에너지 분야의 전략적 협력 강화, 국방·방산·우주항공 등 첨단 미래산업 분야의 협력 확대, 문화·인적 교류 확대, 국제사회에서의 전략적 공조 강화 등을 제시했다.

두 정상 부부는 회담과 공동언론발표를 마친 뒤 알보라다궁에서 열린 국빈 오찬에 함께했다. 공식 일정 속에서도 두 정상은 시종 친밀한 모습을 보이며 양국의 우호와 신뢰를 확인했다.

해가 기울 무렵, 이 대통령 부부는 룰라 대통령 부부가 마련한 문화행사와 리셉션에 참석했다. 오전의 공식 환영식부터 정상회담과 협정 체결, 국빈 오찬과 문화행사까지, 브라질리아에서의 긴 하루는 두 정상 부부가 다시 인사를 나누는 것으로 마무리됐다.