65세 이상 1000만 명 시대 열렸다···100년 만에 첫 ‘고령인구 20%’ 돌파

생산연령인구는 70% 밑으로 유소년인구도 10.1%로 하락

국내 총인구 중 65세 이상 고령인구가 차지하는 비율이 인구조사 100년만에 처음으로 20%를 넘은 것으로 나타났다. 고령인구 증가 폭이 2015년 통계개편 이래 최대치를 기록하는 등 고령인구가 빠르게 늘어난 영향이다. 반면 생산연령인구 비율은 1990년대 이후 처음으로 70%를 밑돌았고 유소년인구는 ‘한 자릿수’ 비율로 떨어지는 것을 목전에 두고 있다.

국가데이터처가 28일 발표한 ‘2025 인구주택총조사’를 보면 지난해 65세 이상 고령인구는 전년보다 60만1000명 늘어난 1072만3000명으로 집계됐다. 고령인구 증가 폭은 지난 2015년 당시 5년마다 진행된 인구총조사를 매년 진행되는 등록센서스 방식으로 개편한 이래 가장 컸다. 이로써 고령인구 비중은 전년보다 1.2%포인트 증가한 20.7%를 기록해 1925년 인구총조사가 진행된 이래 최초로 20%를 넘겼다.

앞서 주민등록 인구 기준으로는 지난 2024년 처음으로 비중이 20%를 넘겼다. 인구주택총조사는 11월 1일 기준 대한민국 ‘상주인구’를 집계한 것으로 국내에 거주하는 외국인은 포함되고, 해외에 3개월 이상 체류하는 내국인은 제외해 실질적인 거주인구를 집계한다. 행정에 등록된 인구를 기준으로 하는 주민등록 인구와는 차이가 있다.

고령인구와 달리 경제활동의 중추인 생산연령인구(15~64세)와 유소년인구(0~14세) 비중은 줄었다. 생산연령인구 비중은 69.2%(3587만명)로 비중이 70%를 넘긴 1995년(71.1%) 이후 처음으로 70% 아래로 떨어졌다. 1995년 이전엔 유소년인구가 많아서 생산연령인구 비중이 70%를 밑돌았다면, 지금은 ‘고령인구가 많아서’로 이유가 바뀌었다.

유소년인구는 1년 전보다 약 20만명 줄어 비중이 10.1%(522만5000명)까지 내려왔다. 노령화지수(유소년인구 100명당 고령인구)는 전년보다 18.5 증가한 205.2로 처음 200을 넘었다. 노령화지수는 10년 전만 해도 95.2에 그쳤으나, 10년간 두배 넘게 증가했다.

생산연령인구 100명당 부양해야 할 노년인구(노년부양비)도 전년보다 2.0 증가한 29.9로 30에 육박했다.

태어나는 인구가 줄면서 내국인은 줄었지만 외국인은 증가세를 이어가면서 총인구는 증가했다. 지난해 총인구는 전년보다 1만2000명(0.02%) 늘어난 5181만7000명이었다. 코로나19가 유행하던 2020년(5183만명) 이후 5년만에 가장 많은 수치다. 내국인은 약 4971만명으로 0.1% 줄었고 외국인은 약 211만명으로 3.2% 늘었다.

권역별로는 수도권과 중부권은 2020년대 이후 매년 증가세를 보인 반면, 호남권과 영남권은 매년 감소세를 보였다.

시군구별 인구 증감률을 보면, 신안군·무안군·영광군·음성군 총 4개 군이 증가율 상위 10개에 이름을 올렸다. 데이터처 관계자는 “1~2개군이 명단에 이름을 올린 경우는 있지만 4개군이 이름을 올린 건 처음”이라며 “신안은 농어촌기본소득 사업 대상인 점도 영향을 미쳤고, 영광은 결혼·출산 정책 지원이 많이 있어 영향을 줬던 것으로 보인다”고 말했다. 데이터처는 지난해 9월 지정된 농어촌기본소득 시범사업 10개 지역 중 8개 지역에서 인구가 증가했다고 설명했다.

반대로 인구 감소율은 부산 동구·중구·영도구와 서울 중구, 목포시, 과천시 등이 가장 높은 편에 속했다.

인구 구조 변화는 국내 가구 구조에도 영향을 미치고 있다. 총가구는 1인~3인 가구가 증가하면서 1년전보다 1.1% 증가한 2324만6000가구로 집계됐다. 그러나 1인 가구 증가율은 2.47%로 2015년 통계 개편 이래 가장 적었다. 5년 전(8.1%)과 비교해도 증가율이 크게 둔화했다. 데이터처 관계자는 “10~20대 인구가 감소해 1인 가구 증가세도 둔화하는 측면이 있다”고 말했다.

인구주택총조사는 지난해 조사 100주년을 맞았다. 비혼동거 여부, 가족돌봄시간 등 100주년을 맞아 새로 신설된 표본조사 항목의 결과는 오는 11월에 공개될 예정이다.