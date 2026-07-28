‘길 걷다가 어지럼증 호소’ 극단적 폭염에 온열질환자 속출

전국에 극단적 폭염이 연일 이어지면서 온열질환자가 속출하는 등 인명피해가 잇따르고 있다.

28일 소방당국과 행정안전부에 따르면 전날 오전 11시39분쯤 부산 수영구 한 거리에서 길을 걷던 20대 여성이 어지럼증을 호소해 인근 병원으로 이송됐다. 당시 부산의 낮 최고기온은 35도까지 치솟았다.

26일 낮 부산 남구 한 거리에서는 85세 여성이 길을 걷다가 갑자기 쓰러져 119에 의해 인근 병원으로 이송되기도 했다. 같은 날 청주의 한 골프장에서는 40대 여성이 열탈진 증세를 보여 병원으로 이송됐고, 청주에서 밭일을 하던 80대 남성이 온열질환으로 쓰러져 병원에서 치료를 받고 있다.

경남 하동군 한 주택에서는 의식을 잃은 80대 여성이 병원으로 옮겨져 치료를 받다가 숨졌고, 25일에는 사천시 한 논에서 90대 남성이 숨진 채 발견됐다.

경남 6개 지역에 폭염중대경보가 내려진 28일에는 오전부터 36도를 넘어서며 추가 인명피해가 우려되고 있다. 폭염중대경보는 최고체감온도가 38도 또는 최고기온이 39도 이상으로 올라 생명을 위협하는 수준의 극단적인 더위가 예상될 때 내려지는 최상위 폭염특보다.

행안부 중앙재난안전대책본부(중대본)에 따르면 온열질환감시체계를 시작한 지난 5월15일부터 지난 26일까지 온열질환자는 모두 1399명(사망자 8명 포함)이다. 폐사한 가축은 닭 등 가금류 중심으로 누적 30만2454마리로 집계됐다.

전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효되며 최고 체감온도가 33도 이상(남부지방 중심 35도 이상)인 극단적 폭염이 당분간 이어질 것으로 전망되면서 추가 온열질환 피해가 이어질 것으로 우려된다.

온열질환은 열로 인해 발생하는 급성질환으로, 두통, 어지러움, 근육경련 등 증상이 나타난다. 특히 고령자는 땀샘의 감소로 땀 배출이 적어지고 체온 조절 기능이 약한데다 온열질환을 인지하는 능력도 떨어져 온열질환에 취약하다. 실제 올해 온열질환자 중 65세 이상이 차지하는 비중은 30.2%로, 특히 사망자는 50대 한 명을 제외하면 모두 65세 이상이었다.

행안부는 온열질환을 막으려면 한낮 야외활동과 작업을 자제하고, 시원한 상태를 유지해야 한다고 강조했다. 또 갈증을 느끼지 않아도 물을 자주 마셔야 하며, 술이나 카페인 음료는 체온 상승과 이뇨 작용으로 탈수를 유발하기 때문에 자제하는 게 좋다고 설명했다.