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[단독]“비 좀 내려주소서”···폭염 속 타들어 가는 농심, 결국 ‘기우제’ 등장

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본문 요약

폭염중대경보 속 가뭄이 이어진 28일 경남 창녕에서 기우제까지 등장했다.

이번 행사는 창녕군, 창녕군의회, 창녕향교가 후원했으며, 농업인단체의 건의를 반영해 추진했다.

이날 기우제에는 창녕군, 창녕군의회, 창녕군농업인단체협의회, 창녕향교, 농협 관련 관계자 등 30여 명이 참석했다.

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[단독]“비 좀 내려주소서”···폭염 속 타들어 가는 농심, 결국 ‘기우제’ 등장

입력 2026.07.28 14:00

수정 2026.07.28 14:17

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  • 김정훈 기자

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폭염·가뭄에 경남 창녕서 ‘기우제’ 봉행

최근 6개월 강수량 평년 61.9%에 그쳐

군 관계자 “농업인 단체 건의로 추진”

28일 오전 경남 창녕군과 농업인단체가 창녕읍 교리 ‘창녕 사직단’에서 가뭄 극복을 위한 기우제를 봉행했다.

28일 오전 경남 창녕군과 농업인단체가 창녕읍 교리 ‘창녕 사직단’에서 가뭄 극복을 위한 기우제를 봉행했다.

폭염중대경보 속 가뭄이 이어진 28일 경남 창녕에서 기우제까지 등장했다. 창녕지역에는 다음달 6일까지 당분간 비 예보가 없다.

창녕군과 창녕군농업인단체협의회, NH농협 창녕군지부는 28일 오전 창녕읍 교리 ‘창녕 사직단’에서 가뭄 극복을 위한 기우제를 봉행했다. 이번 행사는 창녕군, 창녕군의회, 창녕향교가 후원했으며, 농업인단체의 건의를 반영해 추진했다.

이날 기우제에는 창녕군, 창녕군의회, 창녕군농업인단체협의회, 창녕향교, 농협 관련 관계자 등 30여 명이 참석했다. 제례는 참신, 초헌관 분향, 초헌례, 독축, 아헌례, 종헌례, 사신례, 음복례 순으로 20분간 진행했다.

28일 오전 경남 창녕군과 농업인단체가 창녕읍 교리 ‘창녕 사직단’에서 가뭄 극복을 위한 기우제를 봉행했다.

28일 오전 경남 창녕군과 농업인단체가 창녕읍 교리 ‘창녕 사직단’에서 가뭄 극복을 위한 기우제를 봉행했다.

창녕군수가 초헌관을, 창녕군의회의장이 아헌관을, 창녕군농업인단체협의회장이 종헌관을 맡아 차례로 잔을 올렸다. 비를 내려달라는 축문도 낭독했다. 창녕군 관계자는 “농업인 단체들의 건의로 기우제를 지내게 됐다”고 설명했다.

창녕 지역의 최근 6개월 누적 강수량은 395.2㎜로 평년 대비 61.9% 수준에 그쳤다. 저수지 저수율 또한 평년의 50% 이하로 떨어진 상태다.

창녕지역은 지난 26일 오전 11시를 기해 폭염중대경보를 발효했다. 기상 전망에 따르면 오는 8월 6일까지 강우 예보가 없어 당분간 무더위와 열대야를 지속할 예정이다.

영문번역(English Translation)
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