지방의대 10명 중 6명이 지역인재···한림대·순천향대 의무 못 채워

올해 지방 의과대학 신입생 10명 중 6명이 지역인재로 선발된 것으로 나타났다. 다만 일부 대학과 학과는 법정 의무선발 기준을 충족하지 못했다.

교육부는 28일 이 같은 내용을 담은 ‘2026학년도 지방대학 지역인재 의무선발 결과’를 발표했다. 지역인재 의무선발 제도는 지방 의학·치의학·한의학·약학계열과 간호대학, 전문대학원 등이 일정 비율 이상을 해당 권역 출신 학생으로 선발하도록 한 제도로 2023학년도부터 시행됐다. 제도 시행 이후 실제 선발 결과를 공개한 것은 이번이 처음이다.

교육부에 따르면 지방 의과대학 26곳의 2026학년도 전체 입학생 2079명 가운데 1234명이 지역인재로 선발됐다. 지역인재 선발 비율은 59.4%로 제도 시행 전인 2022학년도(46.2%)보다 13.2%포인트 상승했다. ‘지방대학 및 지역균형인재 육성에 관한 법률’은 서울·경기·인천을 제외한 지방대학이 의학계열 및 전문대학원 신입생 중 일정 비율을 지역인재로 뽑도록 규정하고 있다. 의학·치의학·한의학·약학계열의 경우 모집인원의 40%(강원·제주 20%) 이상, 간호대학은 30%(강원·제주 15%) 이상을 지역인재로 선발해야 한다.

일부 대학은 의무선발 기준을 채우지 못했다. 지역인재 의무선발 대상 26개 의대 가운데 한림대와 순천향대 2곳은 의무 비율을 충족하지 못했다.

저소득층 지역인재 의무선발 기준을 충족하지 못한 의대는 연세대 미래캠퍼스, 고신대, 원광대, 경북대 등 4곳이었다. 저소득층 지역인재는 모집인원 50명당 1명, 최대 5명까지 뽑아야 한다.

의과대학을 제외한 기타 계열(치의학·한의학·약학·간호학·전문대학원)에서는 지역인재 의무선발 대상 204개 학과 가운데 14개 학과가 기준을 충족하지 못했다. 저소득층 지역인재 의무선발 대상 193개 학과 가운데서는 28개 학과가 법정 기준에 미달했다.

교육부는 합격자의 등록 포기와 수능 최저학력기준 미충족에 따른 결원, 일부 지역과 학과의 학생 모집 어려움 등을 의무선발 기준 미준수의 원인으로 꼽았다. 교육부는 기준을 충족하지 못한 대학으로부터 보완 계획을 제출받아 이행 상황을 점검하고 개선 방안을 마련할 계획이다.