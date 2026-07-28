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본문 요약

살인적 물가를 자랑하는 미국 뉴욕에 시중 가격보다 30% 저렴하게 식재료를 살 수 있는 시영 식료품점이 생긴다.

지난해 진보적 복지 공약을 앞세워 당선된 조란 맘다니 뉴욕시장의 핵심 공약 중 하나다.

맘다니 시장은 27일 브루클린에서 기자회견을 열고 시 전역에 시영 식료품점 5곳을 개설하고 저렴하게 필수 식재료를 공급하겠다고 밝혔다.

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‘숨막히는 고공 물가’ 뉴욕에 30% 싼 시립 식료품점···맘다니 실험 성공할까

입력 2026.07.28 14:13

수정 2026.07.28 14:24

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  • 최민지 기자

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조란 맘다니 미국 뉴욕시장이 27일(현지시간) 브루클린에서 열린 시 운영 공공 식료품점 기자회견에서 바나나를 들고 있다. 뉴욕|AP연합뉴스

조란 맘다니 미국 뉴욕시장이 27일(현지시간) 브루클린에서 열린 시 운영 공공 식료품점 기자회견에서 바나나를 들고 있다. 뉴욕|AP연합뉴스

천정부지 물가를 자랑하는 미국 뉴욕에 시중 가격보다 30% 저렴한 식재료를 살 수 있는 시립 식료품점이 생긴다. 지난해 진보적 복지 공약을 앞세워 당선된 조란 맘다니 뉴욕시장의 핵심 공약 중 하나다.

맘다니 시장은 27일(현지시간) 브루클린에서 기자회견을 열고 시 전역에 시립 식료품점 5곳을 개설하고 저렴하게 필수 식재료를 공급하겠다고 밝혔다.

2027년 말 브롱크스에 들어서는 첫 매장을 시작으로 2029년까지 5개 자치구 모두에 매장을 설치한다는 계획이다. 뉴욕시는 매장 공간을 제공하고 운영은 민간 사업자가 맡는다. 임대료와 재산세는 전액 면제된다.

판매 품목은 농산물과 육류, 해산물, 빵, 파스타, 요거트 등 필수 식재료다. 이외 상품은 시중 가격대로 판매된다. 동네 편의점, 보데가(골목 상점) 등 소상공인과의 직접 경쟁을 피하기 위해 즉석 조리식품은 판매하지 않는다.

맘다니 시장은 “가장 부유한 나라의 가장 부유한 도시에서 어떤 뉴욕시민도 가족을 먹여 살릴 비용을 걱정해서는 안 된다”고 강조했다.

상품 가격은 시내 평균 시장 가격을 기준으로 한 달에 한 번 결정될 예정이다. 그는 “매주 가격이 오르내리는 일은 없을 것”이라며 “고정 소득으로 생활하는 노인도, 아이에게 매일 사과를 먹여야 하는 부모들도 그런 걱정은 하지 않아도 된다”고 설명했다.

시립 식료품점은 지난해 선거에서 맘다니가 내건 핵심 공약 중 하나다. ‘뉴욕을 재정적으로 감당 가능한 도시로’라는 슬로건을 내건 그는 시립 식료품점 개설과 함께 임대료 동결, 무상 버스·보육 등을 추진하겠다고 약속했다. 재원 마련 방법으로는 초고소득층 증세를 제안했다. 실제 뉴욕의 고물가는 오랜 문제다. 뉴욕타임스(NYT)는 “뉴욕 시민 4명 중 1명이 빈곤 상태에 있다”고 전했다.

뉴욕시 경제개발공사 분석을 보면 시립 식료품점 개설로 소비자가 절약할 수 있는 돈은 한 달 약 90달러(약 13만1600원)로, 연간 약 1000달러에 달한다고 NYT는 설명했다.

일부 소상공인은 시립 식료품점이 지역 상권을 위축시킬 것이라며 반발하고 있다. 뉴욕 소상공인들이 모인 다문화비즈니스연합 프랭크 가르시아 회장은 “저들과 가격 경쟁이 가능하겠느냐”며 “우리 가게들이 문 닫게 될 것”이라고 말했다. 단체는 시립 식료품점 사업을 저지하기 위한 법적 대응을 준비하고 있다.

맘다니 시장은 임대료 동결 정책을 둘러싸고도 집주인들의 집단 소송에 직면해있다. 뉴욕시는 임대료 안정화를 위해 약 100만 가구가 거주하는 아파트의 임대료를 동결했다.

‘임대료 동결·무상 버스 공약’ 고물가에 지친 표심 사로잡았다

조란 맘다니 미국 민주당 뉴욕시장 후보(34)가 4일(현지시간) 100여년 만의 최연소 뉴욕시장에 당선됐다. 맘다니 당선인은 고물가에 시달리는 뉴욕시민들의 생활환경 개선을 위한 진보적 복지 공약을 앞세워 지지층을 결집했다. 새로운 방식의 선거운동, 자신을 반대하는 정·재계 엘리트들과도 손잡을 수 있는 유연함, 과거 언행에 대한 비판 수용과 사과 등도 ...

https://www.khan.co.kr/article/202511060600025

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