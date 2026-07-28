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휴가철 ‘바가지’ 씌우면 문 닫아요···숙박업소 첫 적발 땐 ‘영업정지 5일’

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본문 요약

휴가철 관광객의 '바가지요금' 피해를 막기 위해 정부가 요금 미게시 또는 기준 가격 초과 징수 숙박업소에 최소 영업정지 5일 처분을 부과하기로 했다.

택시가 부당 요금을 요구할 경우 1차 적발 시 자격정지 30일이 부과되며, 2차 적발 시에는 60일로 길어진다.

음식점은 가격을 게시하지 않거나 초과 요금을 받으면 1차 적발 시 영업정지 5일 처분을 받는다.

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휴가철 ‘바가지’ 씌우면 문 닫아요···숙박업소 첫 적발 땐 ‘영업정지 5일’

입력 2026.07.28 14:14

수정 2026.07.28 14:46

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  • 윤기은 기자

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택시, 부당 요금 청구 땐 ‘자격정지 30일’

본격적인 여름 휴가철로 접어든 지난 26일 강원 속초시 해수욕장 일원에서 피서객들이 물놀이를 즐기고 있다. 연합뉴스

본격적인 여름 휴가철로 접어든 지난 26일 강원 속초시 해수욕장 일원에서 피서객들이 물놀이를 즐기고 있다. 연합뉴스

휴가철 관광객의 ‘바가지요금’ 피해를 막기 위해 정부가 요금 미게시 또는 기준 가격 초과 징수 숙박업소에 최소 영업정지 5일 처분을 부과하기로 했다. 손님에게 부당 요금을 청구한 택시에는 자격정지 30일 제재가 내려진다.

정부는 28일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무총리 주재 국무회의에서 이러한 내용을 담은 관광진흥법 시행령 개정안을 의결했다고 밝혔다. 이번 개정은 지난 2월 확대 국가관광전략회의에서 발표한 ‘바가지요금 근절 대책’ 후속 조치로 다음 달 4일부터 시행된다.

개정안에 따르면 한옥체험업은 요금표를 게시하지 않거나 게시한 금액보다 높은 요금을 받으면 첫 위반부터 영업정지 5일 처분을 받는다. 기존에는 1차 적발 시 시정명령에 그쳤다.

앞서 정부는 지난 14일 일반숙박업에 이 규정을 적용했고, 이번에 외국인이 많이 이용하는 한옥체험업으로 범위를 확대했다.

그동안 별도 규정이 없어 단속 사각지대에 있던 에어비앤비 등 외국인관광 도시민박업에도 같은 기준이 적용된다. 요금 미게시 또는 가격 초과 징수 시 1차 적발에는 영업정지 5일, 2차 15일, 3차 1개월, 4차 적발 시에는 사업등록 취소 등 단계적으로 제재 수위가 높아진다.

식당과 교통 분야 제재도 강화된다. 택시가 부당 요금을 요구할 경우 1차 적발 시 자격정지 30일이 부과되며, 2차 적발 시에는 60일로 길어진다.

음식점은 가격을 게시하지 않거나 초과 요금을 받으면 1차 적발 시 영업정지 5일 처분을 받는다. 2차 적발 시 영업정지 기간은 기존 7일에서 10일로, 3차 적발 시 15일에서 20일로 각각 늘어난다.

정부는 “소비자 보호와 시장 질서 유지를 위해 ‘바가지 안심가격제도’(숙박업 자율요금 사전신고제) 도입과 함께, 숙박업소가 정당한 이유 없이 일방적으로 예약을 취소하는 행위에 대한 제재 규정 신설도 추진할 계획”이라고 밝혔다. 숙박업 자율요금 사전신고제는 각 숙박업소가 시기별 숙박요금 상한을 지방자치단체에 사전에 신고하고, 이를 온라인에 공개하는 제도다.

앞서 지난달 방탄소년단(BTS) 부산 공연을 앞두고 현지 숙박 업소들이 기존 예약을 취소하고 숙박비를 대폭 올린 뒤 새로운 예약을 받는 방식으로 영업해 정부가 특별단속에 나선 바 있다.

영문번역(English Translation)
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