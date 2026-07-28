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KGM, 수출 호조에 2분기 매출 14%↑…상반기 4년 연속 흑자

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본문 요약

KG모빌리티가 올해 2분기 수출 증가에 힘입어 매출 성장을 이뤘으나 영업이익은 다소 감소했다.

2분기 실적을 포함한 KGM의 올해 상반기 누적 실적은 매출 2조3188억원, 영업이익 305억원, 당기순이익 551억원으로 집계됐다.

지난해 같은 기간에 비해 매출은 19.3%, 영업이익은 7%, 당기순이익은 396.4% 각각 늘었다.

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KGM, 수출 호조에 2분기 매출 14%↑…상반기 4년 연속 흑자

입력 2026.07.28 14:15

  • 박홍두 기자

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뉴 토레스. KG모빌리티 제공

뉴 토레스. KG모빌리티 제공

KG모빌리티(KGM)가 올해 2분기 수출 증가에 힘입어 매출 성장을 이뤘으나 영업이익은 다소 감소했다. 다만 수출 물량 확대로 상반기 누적 기준으로는 4년 연속 흑자 행진을 이어갔다.

KGM은 28일 공시를 통해 올해 2분기 별도 재무제표 기준 매출 1조1823억원, 영업이익 88억원, 당기순이익 176억원을 기록했다고 밝혔다. 지난해 같은 기간과 비교하면 매출은 14.1% 늘었으나, 영업이익은 50.8% 줄었다. 당기순이익은 604% 크게 증가했다.

영업이익 감소에도 불구하고 KGM은 7개 분기 연속 영업이익 흑자 기조를 유지하며 안정적인 경영 흐름을 보였다.

2분기 매출 성장은 글로벌 시장에서의 수출 호조가 견인했다. KGM은 무쏘, 액티언 하이브리드, 무쏘 EV 등 신차를 앞세워 유럽과 남미 등 해외 시장 공략에 속도를 냈다. 독일, 튀르키예, 칠레 등 주요 거점에서 신차 출시와 시승 행사를 잇달아 개최하며 입지를 넓혔다. 특히 지난 6월에는 역대 월 최대 수출 실적을 기록했다. 상반기 전체 수출량(3만4953대)도 2014년 상반기(4만1000대) 이후 12년 만에 최대치를 달성했다.

내수 시장에서는 지난 5월 출시한 ‘뉴 토레스’를 중심으로 구매부터 차량 관리까지 종합 지원하는 ‘KGM 토탈케어 패키지’를 운영하고, 판매와 정비를 한곳에서 해결하는 ‘3S 복합 대리점’을 개소하는 등 고객 접점을 대폭 강화했다.

2분기 실적을 포함한 KGM의 올해 상반기 누적 실적은 매출 2조3188억원, 영업이익 305억원, 당기순이익 551억원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간에 비해 매출은 19.3%, 영업이익은 7%, 당기순이익은 396.4% 각각 늘었다. 상반기 총 판매량은 내수 2만1806대, 수출 3만4953대 등 총 5만6759대로 6.5% 증가했다. 이로써 KGM은 2023년 이후 4년 연속 상반기 흑자 달성에도 성공했다.

KGM 관계자는 “상승세가 이어지고 있는 수출은 물론 고객들에게 편리하고 차별화된 서비스를 제공해 내수 시장 대응에도 만전을 기할 것”이라며 “판매 물량 증대와 함께 수익성을 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.

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