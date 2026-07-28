히가시노 게이고 별세 소식에 중국에서도 추모 쏟아져…“비정한 세계와 따뜻한 인간 함께 그려”

중 관영매체 일제히 속보·부고 소셜미디어에서도 추모 쏟아져

일본 추리소설 작가 히가시노 게이고의 별세 소식에 중국에서도 애도의 목소리가 쏟아졌다.

중국중앙TV(CCTV)는 27일 일본 언론이 히가시노의 별세 소식을 전하자 재빨리 속보로 타전했다. 펑파이신문, 환구시보, 신경보 등 주요 관영매체들도 상세한 부고 기사를 실었다.

환구시보는 히가시노 소설의 등장인물들은 “현대 일본 추리문학의 기준 인물로 자리매김했다”며, 대표작 <용의자 X의 헌신>은 “19년에 걸친 시간선을 아우르며, 뒤틀리고 완고한 감정적 유대를 섬세하게 그린 작품”이라고, <나미야 잡화점의 기적>은 “전통적 추리물의 틀을 벗어나 사람들 간 감정적 연결을 따뜻한 치유의 필치로 탐구한다”고 소개했다.

신경보는 “히가시노는 현대 일본 문학의 선도적 인물 중 하나”라면서, 2023년에 실린 자사의 히가시노 특집을 부고기사와 함께 다시 게재했다. 특집 기사에는 1985년부터 최근의 작품에 이르기까지 히가시노의 작품 세계가 총망라돼 있다.

아사히신문에 따르면 상하이시 중심부의 도서관은 2025년 인기 작가 랭킹을 보여주는 화면을 모니터에 띄웠다. 순위에 든 이들은 대부분 중국인 작가들인 가운데 히가시노가 1위였다. 히가시노 외 외국인 작가는 아가사 크리스티와 서머셋 몸이다. 히가시노에 대한 추모 의미로 풀이된다.

히가시노는 중국에서도 큰 인기를 끌었다. 중국 매체들에 따르면 <백야행> <용의자 X의 헌신> <악의> 등은 중국 추리소설 분야에서 수년간 베스트셀러를 차지했으며, 중국어판의 누계 판매 부수는 약 5000만부에 달한다. 2005년 출간된 <용의자 X의 헌신>은 한·중·일에서 모두 영화화돼 화제가 됐다. 일본에서는 2008년, 한국에서는 2012년, 중국에서는 2017년 영화화됐다.

소셜미디어에서도 추모가 쏟아졌다. 샤오훙슈 등에서 “히가시노는 얼음처럼 차가운 이야기 속에서 따뜻하고 진실한 인생의 답을 남겨주곤 했다” “학창시절 그의 소설을 수업 중 몰래 읽곤 했다”는 등의 추모를 담은 게시글이 연달아 올라와 수천건의 조회수를 기록했다. 중국의 팬들은 히가시노의 소설이 사회의 비정한 면을 전하면서도 인간적 유대를 그려냈다는 점을 호평했다. 히가시노의 별세 소식은 한때 웨이보에서 실시간 검색어 1위를 차지했다.