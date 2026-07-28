검·경 충돌에 민주당까지 가세했던···‘미성년자 성매수 혐의’ 최영중 전 청주시의원에 구속영장 신청

미성년자 성매수 등 혐의를 받는 최영중 전 청주시의원에 대해 경찰이 구속영장을 신청했다.

충북 청주청원경찰서는 미성년자의제강간과 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반(성매수·성착취물 제작·성착취 목적 대화) 혐의로 최 전 의원에 대한 구속영장을 신청했다고 28일 밝혔다.

경찰은 지난 26일 최 전 의원을 소환해 15시간 넘게 조사를 벌였다. 당시 경찰은 지난 15일 압수수색으로 확보한 휴대전화 3대와 PC 저장장치 등을 포렌식하는 과정에서 확인된 자료를 토대로 추가 범행 여부를 추궁했다.

경찰은 최 전 의원이 압수수색 이후 자진 제출한 사설 포렌식 결과에서 증거가 인멸된 정황이 있다고 보고 구속영장을 신청한 것으로 알려졌다.

경찰에 따르면 최 전 의원은 2024년 10월부터 1년간 채팅 애플리케이션을 통해 알게 된 중학생 A 양을 대상으로 범행을 저지른 혐의를 받고 있다. 또 성착취물 제작 등의 혐의도 있다.

최 전 의원은 경찰조사에서 “미성년자인 줄 몰랐다”며 혐의를 부인하고 있는 것으로 전해졌다.

경찰은 지난 15일 최 전 의원의 의원실과 주거지 등을 압수수색하던 중 신변 안전 우려를 이유로 구속영장을 한 차례 신청했다가 자진 철회한 바 있다.

또 경찰이 신청한 최 전 의원에 대한 통신영장을 검찰이 반려해 논란이 일기도 했다. 당시 경찰은 압수수색영장과 통신영장을 신청했다. 검찰은 이 사건과 무관한 별건 수사와 관련됐다는 이유로 반려했다. 이를 두고 서영교 국회 법제사법위원장 등 더불어민주당 소속 국회의원 6명은 지난 22일 검찰과 정치인 간 유착 의혹을 제기하며 청주지검을 항의방문하기도 했다.

경찰은 최 전 의원의 신병을 확보해 여죄를 조사할 방침이다.