환경단체, 제주 LNG발전소 사업 감사청구…“평가 범위 축소·습지 누락”

제주 곶자왈 인근에 들어설 동복리 액화천연가스(LNG) 발전소 추진 계획에 대해 기후·환경단체들이 감사원에 공익감사를 청구했다. 환경·기후변화영향평가 과정에서 주요 습지보호지역을 평가 대상에서 의도적으로 제외하는 등 절차상 하자가 있다는 것이다.

제주환경운동연합과 기후자원정의센터 아크, 기후솔루션은 28일 제주도의회 도민카페에서 기자회견을 열고 한국동서발전의 ‘제주청정에너지복합발전’ 사업에 대한 공익감사청구서를 감사원에 제출했다고 밝혔다.

제주청정에너지복합발전 사업은 제주시 구좌읍 동복리에 154메가와트(MW) 규모의 LNG 복합발전소를 건설하는 사업으로, 환경영향평가와 기후변화영향평가를 거쳐 현재 최종 인허가 절차를 앞두고 있다.

이날 단체들은 환경영향평가와 기후변화영향평가, 예비타당성조사 전반에 걸쳐 절차적 위법과 부실이 확인됐다고 주장했다.

이들 단체에 따르면 해당 사업은 전력수급기본계획에 따른 전원개발사업으로, 환경영향평가 항목은 기후에너지환경부 장관이 결정해야 한다. 그러나 동서발전은 법정 권한이 없는 제주도지사로부터 평가 항목을 결정받았다.

평가 대상 지역이 지나치게 좁게 설정됐다는 점도 감사 청구 대상에 포함됐다. 발전소에 대한 환경영향평가와 기후변화영향평가는 모두 발전소 반경 500m 이내만을 대상으로 진행됐다. 이에 따라 사업지에서 약 1.5㎞ 떨어진 습지보호지역인 동백동산습지는 평가 대상에서 제외됐다. 동백동산습지는 멸종위기 야생생물이 서식하는 제주의 대표적인 탄소흡수원이다.

환경단체들은 경제성에도 의문을 제기했다. 단체들이 인용한 한국개발연구원(KDI) 예비타당성조사에 따르면 비용 대비 편익(B/C)은 0.83, 수익성지수(PI)는 0.98로 모두 사업성 기준인 1.0에 미치지 못했다. 사업 기간 전체의 경제성을 따진 ‘순현재가치(NPV)’ 역시 -2324억원으로, 사업을 추진할수록 손해가 쌓이는 구조다.

양정임 기후솔루션 변호사는 “동복리 LNG 발전소 사업은 승인권자 착오와 환경·기후 영향 축소 평가, 경제성 부족과 타당성 재조사 미이행 등 총체적인 법적 하자를 안고 있다”며 “절차적 위법성과 부실이 확인된 제주 LNG 발전소 건설 계획을 즉각 재검토해야 한다”고 했다.