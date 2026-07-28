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김태연 명지대 교수, 미국 ‘비아 새틀라이트2026 라이징 스타’ 국내 최초 선정

입력 2026.07.28 14:33

수정 2026.07.28 14:45

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  • 인물팀
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김태연 명지대 반도체·ICT대학 컴퓨터정보통신공학부 교수가 미국 우주·위성 전문 매체 ‘비아 새틀라이트(Via Satellite)의 ‘2026 라이징 스타(Rising Stars) 25인’에 선정됐다. 명지대는 “라이징 스타는 전 세계를 대상으로 매년 25명만 선발하는 만큼 권위와 희소성이 높은 프로그램이다. 김태연 교수가 이번에 국내 최초로 이름을 올리게 됐다”고 알렸다.

비아 새틀라이트는 2024년부터 전 세계 만 35세 이하의 신진 전문가 중 기술 혁신과 학술적 성과로 산업 발전에 기여한 25인을 ‘라이징 스타’로 매년 선정해 발표한다.

명지대는 “김 교수는 대기업 재직 당시 차세대 저궤도 위성통신 기술 연구와 국제 표준화 활동에 기여한 성과를 인정받았고, 현재 명지대에서는 차세대 위성 네트워크에 AI 응용 시스템을 적용하는 선도적 연구를 수행 중”이라며 “위성 네트워크 슬라이싱(Network Slicing)의 계획 단계를 세계 최초로 정의하고 분석하는 등 차세대 위성 네트워크 분야에서 독보적인 학술 성과를 내고 있다”고 했다.

김 교수는 “글로벌 최고 권위의 매체로부터 대한민국 위성 네트워크 연구 성과를 인정받게 되어 매우 뜻깊다. 앞으로도 뉴스페이스 시대를 선도할 AI-Native 위성 네트워크 핵심 기술을 확보하고, 글로벌 경쟁력을 갖춘 전문 인재를 양성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다고 명지대가 전했다.

명지대 김태연 교수. 명지대 제공

명지대 김태연 교수. 명지대 제공

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