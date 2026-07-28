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서울시, 폭염 취약계층 위한 ‘아리수 나눔 냉장고’ 도심 곳곳에 설치

입력 2026.07.28 14:33

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서울 종로구 탑골공원 인근 ‘아리수 나눔 냉장고’에서 어르신 복지센터 직원이 시민들에게 병물아리수를 나눠주고 있다. 서울시 제공

서울 종로구 탑골공원 인근 ‘아리수 나눔 냉장고’에서 어르신 복지센터 직원이 시민들에게 병물아리수를 나눠주고 있다. 서울시 제공

서울시가 본격적인 무더위에 대비하기 위해 5℃로 보관된 병물 아리수를 나눠주는 ‘아리수 나눔냉장고’를 운영한다고 28일 밝혔다. 지난해 서울시 온열질환자 중 절반 가량이 열탈진이었던 점을 감안해 폭염 취약계층을 대상으로 충분한 수분공급을 한다는 계획이다.

아리수는 병으로 제공한다. 나눔 냉장고 운영 기간은 오는 9월 30일까지다. 탑골공원, 영등포 이동노동자 쉼터 등 폭염 취약계층 이용이 많은 9곳에 총 18대를 설치해 시민 누구나 이용할 수 있도록 했다.

결식 어르신·노숙인 이용시설에는 자판기형 6대를, 서울시청·아리수본부 등 이동노동자 이용이 많은 장소에는 냉장고형 12대를 운영하고 있다.

탑골공원에는 이용객이 집중되는 특성을 고려해 어르신복지센터 직원이 냉장고에서 직접 꺼내 나눠준다. 나머지 나눔냉장고도 현장 관리자가 이용상황을 수시로 점검한다. 1인 1병이 원칙이다.

시 관계자는 “병물 아리수는 약 5℃로 시원하게 보관돼 한낮 기온이 30℃를 넘나드는 무더위에도 시민들이 시원하게 갈증을 해소할 수 있을 것”이라고 말했다.

시는 지난해 나눔 냉장고 이용 추이를 토대로 공급 물량을 탄력적으로 조정해 폭염 기간 중 취약계층 지원에 차질이 없도록 한다는 계획이다. 이를 위해 병물 아리수 20만 명을 상시 비축하고, 하루 평균 1만6000병~3만2000병까지 생산할 수 있는 안정적인 생산·공급체계를 유지한다.

권민 서울아리수본부장은 “폭염은 시민의 건강과 안전을 위협하는 대표적인 기후재난인 만큼 충분한 수분을 보충을 통한 온열질환 예방이 중요하다”며 “폭염에 취약한 시민들이 건강하게 여름을 보낼 수 있도록 현장 중심의 지원을 이어가겠다”고 말했다.

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