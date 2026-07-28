서울시, 폭염 취약계층 위한 ‘아리수 나눔 냉장고’ 도심 곳곳에 설치

서울시가 본격적인 무더위에 대비하기 위해 5℃로 보관된 병물 아리수를 나눠주는 ‘아리수 나눔냉장고’를 운영한다고 28일 밝혔다. 지난해 서울시 온열질환자 중 절반 가량이 열탈진이었던 점을 감안해 폭염 취약계층을 대상으로 충분한 수분공급을 한다는 계획이다.

아리수는 병으로 제공한다. 나눔 냉장고 운영 기간은 오는 9월 30일까지다. 탑골공원, 영등포 이동노동자 쉼터 등 폭염 취약계층 이용이 많은 9곳에 총 18대를 설치해 시민 누구나 이용할 수 있도록 했다.

결식 어르신·노숙인 이용시설에는 자판기형 6대를, 서울시청·아리수본부 등 이동노동자 이용이 많은 장소에는 냉장고형 12대를 운영하고 있다.

탑골공원에는 이용객이 집중되는 특성을 고려해 어르신복지센터 직원이 냉장고에서 직접 꺼내 나눠준다. 나머지 나눔냉장고도 현장 관리자가 이용상황을 수시로 점검한다. 1인 1병이 원칙이다.

시 관계자는 “병물 아리수는 약 5℃로 시원하게 보관돼 한낮 기온이 30℃를 넘나드는 무더위에도 시민들이 시원하게 갈증을 해소할 수 있을 것”이라고 말했다.

시는 지난해 나눔 냉장고 이용 추이를 토대로 공급 물량을 탄력적으로 조정해 폭염 기간 중 취약계층 지원에 차질이 없도록 한다는 계획이다. 이를 위해 병물 아리수 20만 명을 상시 비축하고, 하루 평균 1만6000병~3만2000병까지 생산할 수 있는 안정적인 생산·공급체계를 유지한다.

권민 서울아리수본부장은 “폭염은 시민의 건강과 안전을 위협하는 대표적인 기후재난인 만큼 충분한 수분을 보충을 통한 온열질환 예방이 중요하다”며 “폭염에 취약한 시민들이 건강하게 여름을 보낼 수 있도록 현장 중심의 지원을 이어가겠다”고 말했다.