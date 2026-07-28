소방이 개발해 특허낸 ‘체온 냉각장치’···“소방대원·야외 작업자 등 온열질환 예방 기대”

소방당국이 손바닥에 냉수를 순환시켜 체온을 낮출 수 있는 냉각장치를 개발했다. 고온의 화재 현장에서 장시간 진압 활동을 하는 소방대원과 폭염 속 야외 작업자의 온열질환 예방에 기여를 할 것으로 기대된다.

소방청 국립소방연구원은 소방대원 열탈진을 예방하기 위해 ‘열전소자를 이용한 체온 냉각장치 제작 기술’을 개발해 특허등록을 완료했다고 28일 밝혔다.

개발된 냉각장치는 체온이 상승해 혈류량이 증가한 손바닥을 열전소자(열을 전기로 바꾸는 장치)에 접촉하는 방식으로, 15도 수준의 냉수를 순환시켜 체온을 효과적으로 낮출 수 있다.

실제 화재진압 활동으로 심부체온이 38.5∼39.5도까지 오른 소방대원에게 이 냉각장치를 활용해본 결과 5분 후 정상체온(36.5~37.0도)을 회복할 수 있었다.

특히 화재현장에서 방화복을 벗기 어려운 긴급 상황에서도 소방대원이 손바닥만 냉각장치에 접촉하면 체온을 빠르게 낮출 수 있어 현장 활용성이 높다.

연구원은 우선 시범적으로 회복지원용 텐트와 회복지원차에 적용해 현장 성능을 검증할 계획이다.

연구원은 “3년간 자체 연구를 통해 소방대원의 심부체온을 단시간에 낮출 수 있는 체온 냉각기술을 개발해 국가직무발명 특허 등록을 완료했으며, 민간기업을 대상으로 기술 이전과 사업화를 추진할 계획”이라고 설명했다.

현재 다수의 기업이 기술 이전에 관심을 보이고 있으며, 기술 이전 계약을 거쳐 사업화가 이뤄질 경우 소방 현장의 온열질환 예방과 현장 대응력 향상에 크게 기여할 것으로 기대된다.

연구원은 “소방 분야뿐 아니라 건설, 조선, 철강 등 고온 환경에서 작업하는 산업현장에도 활용될 수 있어 산업 전반으로의 확산 가능성이 높다”고 설명했다.

김연상 국립소방연구원장은 “기후변화로 폭염이 일상화되면서 현장 활동을 수행하는 소방대원의 온열질환 예방은 매우 중요한 과제가 됐다”며 “현장에서 바로 활용할 수 있는 기술 개발과 사업화를 지속적으로 추진해 소방대원의 안전 확보와 산업현장의 안전 수준 향상에 기여하겠다”고 말했다.