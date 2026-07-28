해외서 K문학 5년간 358만부 팔렸다···한강 ‘작별하지 않는다’ 30만 부로 ‘1위’

2021~2025년 번역출판 지원 도서 해외 판매 현황 ‘어서 오세요, 휴남동 서점입니다’ 지난해 튀르키예서 7만부 1만부 넘긴 도서 50종으로 늘어

해외에서 판매된 한국 문학 도서가 최근 5년간 358만부에 이르는 것으로 집계됐다. 이 기간 해외에서 가장 많이 팔린 도서는 약 30만부가량 판매된 한강 작가의 <작별하지 않는다>였다.

한국문학번역원은 이 같은 내용이 담긴 ‘2021~2025 번역 출판 지원 도서 해외 판매 현황’자료를 28일 공개했다.

이 기간 한국문학은 40개 언어권에서 1026종 번역 출간돼 358만부 가량 팔렸다. 연간 판매량은 2년 연속 120만 부에 육박했다. 지난해 119만7557부, 2024년에는 119만7329부가 팔렸다.

제주 4·3 사건을 다룬 한강 작가의 소설 <작별하지 않는다>는 2023년부터 3년 동안 영국과 프랑스 등 13개국에서 약 30만부가 판매돼 조사 대상 작품들 가운데 최다 누적 판매고를 기록하기도 했다. 책은 영국과 프랑스에서 각각 6만부, 튀르키예에서 4만부, 일본, 폴란드, 이탈리아에서 각각 3만부씩 팔렸다. 대만과 브라질에서도 1만부 이상 판매됐다.

판매 부수가 한 해에 1만부를 넘긴 도서는 총 50종으로 전년도 조사 대비 5종 증가했다. 지난해 가장 많이 판매된 도서는 <어서 오세요, 휴남동 서점입니다>로 튀르키예어로 번역돼 7만부가 팔렸으며 누적 판매부수는 16만부에 달했다.

한강 작가의 작품을 비롯해 힐링 소설로 불렸던 <어서 오세요, 휴남동 서점입니다>까지 튀르키예에서 높은 인기를 보여주는 등 튀르키예에서의 한국 문학에 대한 높은 관심도 주목할 만하다.

번역원 관계자는 “두 작품이 서로 다른 성격에도 불구하고 모두 튀르키예에서 높은 판매를 기록한 것은 한국문학의 해외 수용이 특정 장르나 단일 경향으로 수렴되지 않고 있음을 보여주는 사례”라며 “역사적 트라우마와 문학적 깊이에 반응하는 독자층과, 일상의 위로와 공동체적 연대 서사에 공감하는 독자층이 각각 형성되면서 한국문학의 저변이 튀르키예 내에서 실질적으로 넓어지고 있다고 분석하고 있다”고 말했다.