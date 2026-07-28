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최근 5년간 서울서 발생한 화재 4건 중 1건 ‘여름’에 발생

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최근 5년간 서울서 발생한 화재 4건 중 1건 ‘여름’에 발생

입력 2026.07.28 14:42

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일러스트|AI IMAGE

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최근 5년간 서울에서 발생한 화재의 4건 중 1건이 7~9월에 집중된 것으로 나타났다.

28일 서울시에 따르면 지난 2021~2025년 서울에서 발생한 화재는 총 2만7547건으로, 이 중 24.6%인 6776건이 7~9월에 발생했다. 이 기간 인명 피해는 사망자 31명을 포함해 375명에 달한다.

화재 원인은 부주의가 1만20건으로 가장 많았다. 전기적 요인은 7486건으로 두 번째로 많았다. 전기적 요인의 월별 화재 현황을 보면 7월 1020건(13.6%), 8월 899건(12.0%), 9월 609건(8.1%)으로 7~8월에 전기적 원인에 따른 화재가 가장 많이 발생했다.

전기적 요인 가운데 선풍기, 에어컨 등 냉방 기기와 관련한 화재는 219건이었다. 세부적으로는 접촉 불량에 의한 단락(91건·41.1%), 미확인 단락(45건·20.5%), 전선 등의 절연 성능 저하(39건·17.8%) 순이었다.

서울시 소방재난본부는 화재 예방을 위해 에어컨·선풍기 전선과 주변 환경을 점검하고, 사용 전 먼지를 제거하는 등 안전 수칙 준수를 강조했다.

홍영근 서울시 소방재난본부장은 “냉방 기기 사용이 급증하는 여름철 전기적 요인에 의한 화재도 함께 증가하는 추세”라며 “시민 여러분께서도 문어발식 콘센트 사용은 피하고 에어컨 실외기 주변의 가연물을 제거하는 등 안전 수칙을 반드시 준수해 달라”고 했다.

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