한밤중 청라 주택가 ‘아수라장’…서울·인천 조폭 10명 야구방망이·각목 들고 패싸움

서울과 인천 조직폭력배들이 한밤중에 인천 주택가에서 야구방망이 등을 들고 집단 패싸움을 벌인 혐의로 경찰에 붙잡혔다.

인천경찰청 광역범죄수사대는 폭력행위 등 처벌에 관한 법률상 범죄단체 구성·활동과 특수상해 혐의로 A씨 등 20대 폭력조직원 10명을 구속해 검찰에 송치했다고 28일 밝혔다.

A씨 등은 지난달 3일 오후 10시쯤 인천 서해구 청라동 주택가에서 집단 패싸움을 벌인 혐의를 받고 있다.

패싸움은 인천지역 폭력조직원 6명과 서울의 폭력조직원 4명이 야구방망이나 낫, 각목 등을 갖고 패 싸움을 벌인 것으로 파악됐다.

조사 결과. 이들은 구치소에서 상대 조직을 비방했다는 이유로 다퉜고, 출소 후 재차 시비를 벌이다가 이른바 ‘비상소집’으로 집결한 것으로 파악됐다.

경찰은 112 신고로 현장에 출동해 주변 폐쇄회로(CC)TV와 주변 차량 블랙박스 영상을 확보한 뒤 탐문수사를 벌여 전국 각지에서 A씨 등 10명을 차례대로 검거했다.

경찰 관계자는 “패싸움을 벌인 조직폭력배 등 1명은 폭력 전과가 9범에다 10명을 모두 합치면 35범에 달한다”며 “시민들에게 불안감을 조성하는 조직폭력 범죄에는 엄정 대응할 방침”이라고 말했다.