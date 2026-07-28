남민우 장편소설 ‘데미안을 찾아서’ 영문판, 아마존 통해전 세계 독자들과 조우

“한국 문학 감성과 아름다움, 세계 독자들에 어필”

소설가 남민우의 장편소설 <데미안을 찾아서> 제1권이 영문판 <Becoming: In Search of Demian>으로 출간됐다. 영문판은 현재 아마존에서 전자책(Kindle)과 종이책(Paperback)으로 판매되며 전 세계 독자들과 만나고 있다.

<데미안을 찾아서>는 ‘한국판 <데미안>’을 표방한 성장소설로, 주인공 민이 어린 시절부터 대학 신입생이 되기까지의 성장 과정을 그린 작품이다. 부산의 바다를 배경으로 첫사랑, 우정, 꿈과 방황을 담아 세대 공감의 이야기를 전한다.

작품은 선과 악, 사랑과 상처, 성장의 의미를 중심으로 인간 내면을 탐구하며, 서정적인 문체와 함께 수록된 13편의 시가 문학적 깊이를 더한다.

국내 출간 이후 호평을 받은 원작은 저자가 약 2년 반에 걸쳐 직접 영어로 번역했다. 원작의 감성과 문체를 최대한 살리는 데 중점을 뒀다.

남민우 작가는 “언어는 달라도 성장과 사랑, 삶에 대한 질문은 세계 어디서나 공감될 수 있다”며 “한국 문학의 감성과 아름다움을 세계 독자들에게 전하고 싶다”고 말했다.

표지 그림 역시 작가가 직접 그렸으며, 작품의 분위기와 상징성을 시각적으로 담아냈다.

이번 <Becoming: In Search of Demian>은 시리즈 1권으로, 저자는 해외 반응을 바탕으로 2권 영문판 출간도 검토 중이다.