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경찰, ‘원유 90만배럴 북한 유입’ 허위정보 유포한 60대 유튜버 불구속 송치

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본문 요약

경찰이 "울산 석유 비축기지의 원유 90만 배럴이 중국 등 제3국을 거쳐 북한으로 넘어갔다"는 등의 허위 주장을 온라인에 퍼뜨린 유튜버를 붙잡아 검찰에 넘겼다.

산업통상부와 한국석유공사 등 관계 기관은 이러한 허위 정보 유포를 수사해달라며 경찰에 고발했다.

경찰은 이러한 주장을 편 유튜브 채널 4곳을 수사해왔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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경찰, ‘원유 90만배럴 북한 유입’ 허위정보 유포한 60대 유튜버 불구속 송치

입력 2026.07.28 14:54

  • 김태욱 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
‘국내 석유 90만 배럴 유출설’ 등의 음모론을 주장하는 게시글이 지난 4월 엑스에 올라와 있다. 엑스 갈무리

‘국내 석유 90만 배럴 유출설’ 등의 음모론을 주장하는 게시글이 지난 4월 엑스에 올라와 있다. 엑스 갈무리

경찰이 “울산 석유 비축기지의 원유 90만 배럴이 중국 등 제3국을 거쳐 북한으로 넘어갔다”는 등의 허위 주장을 온라인에 퍼뜨린 유튜버를 붙잡아 검찰에 넘겼다.

서울경찰청은 28일 유튜브 채널 운영자 60대 여성 A씨를 불구속 송치했다고 밝혔다. A씨는 유튜브 채널에 ‘울산 석유비축기지 원유 90만 배럴 북한 유입설’을 주장하는 영상을 게시하며 허위사실을 유포한 혐의(전기통신기본법 위반)를 받는다.

앞서 지난 3월부터 중동 전쟁으로 유가 상승이 이어지자 온라인상에서는 이러한 허위 정보가 확산했다. 그러자 이재명 대통령은 지난 3월 “원유 우선권 행사를 잘못해서 베트남이 90만배럴을 사 간 것인데, 북한으로 갔다고 악의적 헛소문을 퍼뜨린다”며 “신속하게 수사해 누가 그런 짓을 하는지 밝혀 다시는 이런 짓을 못 하게 해야 한다”고 밝혔다. 산업통상부와 한국석유공사 등 관계 기관은 이러한 허위 정보 유포를 수사해달라며 경찰에 고발했다.

경찰은 이러한 주장을 편 유튜브 채널 4곳을 수사해왔다. 또 엑스 등 SNS에서도 유사한 허위정보 확산 시도가 있었다고 보고 다른 SNS 계정들에 대해서도 수사를 벌여왔다. 이번에 송치된 A씨는 앞서 경찰이 수사하던 유튜버들은 아닌 것으로 파악됐다.

경찰 관계자는 “국민의 표현의 자유는 최대한 보장하면서도, 사회 혼란을 초래하는 악의적이고 명백한 허위조작정보의 생산 및 유포 행위에 대해서는 법과 원칙에 따라 엄정하게 수사하겠다”고 밝혔다.

[단독]중동전쟁 허위 정보, 돈 노린 ‘조직적 배후’ 있나···경찰, 프리미엄 계정 포착해 수사 중

경찰이 중동 전쟁을 빌미로 한 허위·조작정보 확산의 배경에 ‘수익 창출’을 목적으로 한 조직적 배후가 있을 수 있다고 보고 수사에 나섰다. 7일 경향신문 취재를 종합하면 최근 중동 전쟁 상황으로 유가 상승이 이어지자

https://n.news.naver.com/article/032/0003438313?type=journalists

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