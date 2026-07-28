후티 반군, 이라크 민병대 공격 이어지는 사우디···‘중동 제2의 전선’ 되나

미국과 이란이 서로 공습을 중단한 지 사흘째인 27일(현지시간) 이란 대리 세력이 사우디아라비아에 공격을 감행하는 등 중동에서 ‘제2의 전선’이 형성되고 있다는 우려가 나오고 있다.

미국과 이란의 상호 공습은 멈췄지만 이란 대리세력과 사우디의 충돌은 확대되고 있다. 사우디 국방부는 이날 이라크 영토에서 발사된 무인기(드론) 여러 대를 요격했다며 이 같은 공격이 친이란 민병대에 의해 실행됐다고 밝혔다. 이 드론 공격은 사우디 동부 지역과 리야드의 석유 시설을 겨냥했다. 예멘 친이란 무장세력 후티 반군은 성명을 통해 사우디의 드론이 예멘 영공을 침범한 것에 대한 보복으로 사우디의 석유 시설을 공격했다고 밝혔는데, 두 사건이 별개의 것인지는 불분명한 상황이다.

후티 반군이 지난 20일 홍해 봉쇄를 선언한 이후 사우디 관련 선박들을 공격하면서 양측의 긴장은 최고조에 달했다. 충돌이 이어지고 후티 반군이 지난 며칠간 병력을 증강 배치하면서 분쟁이 전면전으로 확대될 가능성도 거론되고 있다. 아메드 나기 국제위기그룹 예멘 담당 선임 분석가는 “사우디가 대응하지 않고 침묵을 지킨다면 후티 반군을 더욱 대담하게 만들 위험이 있다”고 뉴욕타임스에 말했다.

예멘 정부도 후티 반군에 공개적으로 경고하며 긴장을 고조시켰다. 아프라 알주바 예멘 외교장관 지명자는 이날 사우디 수도 리야드에서 기자들과 만나 “후티는 호르무즈 해협에서 이란이 취한 방식을 그대로 따라 하려 한다”며 “바브엘만데브 해협을 장악하려 하는 움직임을 우려하고 있다”고 말했다. 그러면서 “우리는 어떠한 확전에도 대비하고 있다”고 덧붙였다.

요르단과 이라크도 이날 드론 공격을 받았다고 밝혔다. 요르단 당국은 이날 드론 2대를 격추했다고 밝혔으며 이라크 북부의 이란계 쿠르드족 반정부 무장세력이 거주하는 캠프가 공격을 받았다고 알자지라는 전했다. 이 사건들의 배후는 공식적으로 밝혀지지 않았지만 요르단과 이라크 북부는 지난 17~19일 미군 4명이 사망한 지역이다.

역내 긴장이 고조되자 걸프 국가들의 규탄 성명도 이어졌다. 자셈 알부다이위 걸프협력회의(GCC) 사무총장은 이날 사우디에서 벌어진 드론 공격을 규탄하며 “위험한 긴장 고조 행위이며 국제법에 대한 위반이자 지역 안보에 대한 직접적인 위협”으로 규정했다. 쿠웨이트와 바레인, 오만 당국도 역내 긴장 고조 행위를 중단해야 한다는 내용의 성명을 잇달아 발표했다.

전선이 확대될 것을 우려해 중재국들은 외교적 노력에도 나섰다. 익명의 두 지역 관계자는 카타르와 파키스탄이 주도하는 중재단이 미국과 이란의 협상에서 입장 차를 좁히고 임시 휴전 협정으로 복귀하기 위해 노력하고 있다고 AP통신에 말했다. 마드르 알부사이디 오만 외교장관은 이란, 사우디, 카타르, 쿠웨이트, 이집트 외교장관들과 연쇄 통화를 하며 역내 긴장 완화 방안을 논의했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 에어포스원에서 취재진에게 “우리는 좋은 협상을 하고 있다. 무언가 성사될 가능성이 크다고 생각한다”며 미국과 이란의 협상이 진행되고 있다고 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 미 온라인 매체 액시오스와 인터뷰에서도 “우리는 이란과 매우 심도 있는 협상을 진행 중”이라면서도 “만약 협상이 결실을 보지 못한다면, 우리는 다시 매우 강력한 군사 행동에 나설 것”이라고 위협했다.

이란은 외교의 문을 완전히 닫아놓지는 않았지만 미국과 직접 협상을 진행하고 있지는 않다고 입장을 밝혔다. 에스마일 바가이 이란 외교부 대변인은 이날 기자회견에서 이란이 협상을 먼저 요청했다는 주장에 관해서는 “우리의 방침이 아니다”라며 “중재국이 미국 측의 메시지를 전달할 수는 있지만, 현재 우리는 미국과 어떠한 협상도 진행하고 있지 않다”고 말했다. 그러면서 “이란 군대는 항상 경계 태세를 유지하고 있으며 미국의 어떠한 행동에도 단호하게 대응할 것”이라고 덧붙였다.