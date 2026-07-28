“당일 생산한 ‘테라’와 함께 하는 전주의 멋진 여름밤”

“당일 생산한 ‘테라’ 맥주 맛은 어떨까?”

하이트진로가 ‘2026 전주가맥축제’에서 당일 생산한 테라와 신제품 시음·체험형 콘텐츠를 선보인다.

28일 하이트진로에 따르면 올해 12주년을 맞은 전주가맥축제는 다음 달 6일부터 8일까지 전북대학교 복합경기장 일대에서 열린다. 전주공장에서 당일 생산한 맥주 중병을 맛볼 수 있는 전국 유일의 축제로 지역 가맥집과 일반 주점들도 각각 10곳씩 참여한다.

올해 축제는 접근성과 입지가 좋은 전북대학교에서 처음 열린다. 좌석 규모도 기존 5000석에서 7000석으로 확대해 더 많은 방문객을 맞을 계획이다.

눈여겨볼 점은 하이트진로가 당일 생산한 테라를 판매하는 것은 물론 신제품 ‘테라 스파클링’ 시음 행사를 연다는데 있다. 무알코올 제품을 선호하는 방문객을 위해 ‘테라 제로’도 함께 내놓는다.

축제장 밖에서도 당일 생산한 테라를 즐길 수 있도록 별도의 부스를 마련해 처음 테이크아웃 판매한다.

축제의 흥을 돋는 다양한 볼거리와 즐길 거리도 다채롭게 마련된다. ‘쏘맥자격증’과 타투 이벤트 부스 등 체험형 콘텐츠를 비롯해 불꽃놀이와 가맥 콘서트, 가맥지기 플래시몹 등도 연다.

지역 상권과의 연계도 강화한다. 하이트진로는 전북대 상인회와 협업해 행사장 인근 카페와 음식점 등 약 60곳을 공식 파트너 매장으로 지정할 예정이다.

축제 방문객이 파트너 매장을 이용하면 할인과 서비스 혜택을 받을 수 있어 행사장 밖 지역 상권으로도 축제 효과가 확산될 것으로 보인다.

하이트진로 관계자는 “지역 상권과 함께 하는 첫 축제인 만큼 상생에 각별히 신경 썼다”면서 “탄산 테라와 함께 즐거운 추억을 만드시기 바란다”고 말했다.