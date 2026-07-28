창간 80주년 경향신문

“당일 생산한 ‘테라’와 함께 하는 전주의 멋진 여름밤”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

하이트진로가 '2026 전주가맥축제'에서 당일 생산한 테라와 신제품 시음·체험형 콘텐츠를 선보인다.

28일 하이트진로에 따르면 올해 12주년을 맞은 전주가맥축제는 다음 달 6일부터 8일까지 전북대학교 복합경기장 일대에서 열린다.

전주공장에서 당일 생산한 맥주 중병을 맛볼 수 있는 전국 유일의 축제로 지역 가맥집과 일반 주점들도 각각 10곳씩 참여한다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“당일 생산한 ‘테라’와 함께 하는 전주의 멋진 여름밤”

입력 2026.07.28 15:02

  • 정유미 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
하이트진로 제공

하이트진로 제공

“당일 생산한 ‘테라’ 맥주 맛은 어떨까?”

하이트진로가 ‘2026 전주가맥축제’에서 당일 생산한 테라와 신제품 시음·체험형 콘텐츠를 선보인다.

28일 하이트진로에 따르면 올해 12주년을 맞은 전주가맥축제는 다음 달 6일부터 8일까지 전북대학교 복합경기장 일대에서 열린다. 전주공장에서 당일 생산한 맥주 중병을 맛볼 수 있는 전국 유일의 축제로 지역 가맥집과 일반 주점들도 각각 10곳씩 참여한다.

올해 축제는 접근성과 입지가 좋은 전북대학교에서 처음 열린다. 좌석 규모도 기존 5000석에서 7000석으로 확대해 더 많은 방문객을 맞을 계획이다.

눈여겨볼 점은 하이트진로가 당일 생산한 테라를 판매하는 것은 물론 신제품 ‘테라 스파클링’ 시음 행사를 연다는데 있다. 무알코올 제품을 선호하는 방문객을 위해 ‘테라 제로’도 함께 내놓는다.

축제장 밖에서도 당일 생산한 테라를 즐길 수 있도록 별도의 부스를 마련해 처음 테이크아웃 판매한다.

축제의 흥을 돋는 다양한 볼거리와 즐길 거리도 다채롭게 마련된다. ‘쏘맥자격증’과 타투 이벤트 부스 등 체험형 콘텐츠를 비롯해 불꽃놀이와 가맥 콘서트, 가맥지기 플래시몹 등도 연다.

지역 상권과의 연계도 강화한다. 하이트진로는 전북대 상인회와 협업해 행사장 인근 카페와 음식점 등 약 60곳을 공식 파트너 매장으로 지정할 예정이다.

축제 방문객이 파트너 매장을 이용하면 할인과 서비스 혜택을 받을 수 있어 행사장 밖 지역 상권으로도 축제 효과가 확산될 것으로 보인다.

하이트진로 관계자는 “지역 상권과 함께 하는 첫 축제인 만큼 상생에 각별히 신경 썼다”면서 “탄산 테라와 함께 즐거운 추억을 만드시기 바란다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글