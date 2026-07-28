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AI 시대 ‘경영 본질’ 재정립···KSA 하계 CEO 포럼 개최

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본문 요약

한국표준협회는 지난 7월 22~25일 제주 롯데호텔에서 'Beyond AX: 경영의 본질, 다시 질문하라'를 주제로 제72회 KSA 하계 CEO 포럼을 개최했다.

이번 포럼에는 기업 CEO와 공공기관장 등 400여 명이 참석해 AX 시대의 인간 역할, 리더십, 경영의 본질과 미래 방향을 논의했다.

기조강연은 김용학 전 연세대 총장이 맡아 AI 혁명을 문명사적 전환으로 규정하고, 기술 변화뿐 아니라 인간과 조직의 근본적 혁신이 필요하다고 강조했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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AI 시대 ‘경영 본질’ 재정립···KSA 하계 CEO 포럼 개최

입력 2026.07.28 15:03

  • 장용석 기자

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한국표준협회, ‘Beyond AX’ 주제

제72회 KSA 하계CEO포럼 성료

KSA 하계 CEO 포럼서 폐막 강연하는 유홍준 국립중앙박물관장.

KSA 하계 CEO 포럼서 폐막 강연하는 유홍준 국립중앙박물관장.

한국표준협회(회장 문동민)는 지난 7월 22~25일 제주 롯데호텔에서 ‘Beyond AX: 경영의 본질, 다시 질문하라’를 주제로 제72회 KSA 하계 CEO 포럼을 개최했다.

이번 포럼에는 기업 CEO와 공공기관장 등 400여 명이 참석해 AX 시대의 인간 역할, 리더십, 경영의 본질과 미래 방향을 논의했다.

기조강연은 김용학 전 연세대 총장이 맡아 AI 혁명을 문명사적 전환으로 규정하고, 기술 변화뿐 아니라 인간과 조직의 근본적 혁신이 필요하다고 강조했다.

CEO 세션은 ‘AX’, ‘Human’, ‘Beyond Leadership’ 세 가지 주제로 진행됐다.

한국표준협회 문동민 회장은 “AI 시대일수록 기술 역량뿐 아니라 인간과 리더십, 경영의 본질에 대한 통찰이 중요하다”고 제72회 KSA 하계 CEO 포럼서 밝혔다.

한국표준협회 문동민 회장은 “AI 시대일수록 기술 역량뿐 아니라 인간과 리더십, 경영의 본질에 대한 통찰이 중요하다”고 제72회 KSA 하계 CEO 포럼서 밝혔다.

박경은 KAI 전무와 명현 KAIST 교수는 AX 시대 기업 경쟁력과 전략을, 김상균 경희대 교수는 인간의 역할과 책임을, 박웅현 TBWA KOREA 조직문화연구소장은 AI 시대 리더십의 본질을 각각 다뤘다. 유홍준 국립중앙박물관장은 폐막강연에서 한국의 역사와 문화가 축적한 가치를 바탕으로 기술을 넘어 경영의 본질을 재성찰해야 한다고 말했다. 패밀리 세션에서는 예술과 탐험을 통해 AI 시대 리더의 감수성과 도전 정신을 조명했다.

문동민 회장은 “AI 시대일수록 기술 역량뿐 아니라 인간과 리더십, 경영의 본질에 대한 통찰이 중요하다”며 “이번 포럼이 미래 리더십 방향을 모색하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

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